Шта урадити са новчићем који пронађете у чесници?

07.01.2026
Божић је празник који враћа фокус на оно најважније, породицу, заједништво и мале ритуале који имају велику симболику. У топлини дома, уз мирис свијеће и свечану трпезу, један тренутак увијек изазове посебно узбуђење: ломљење чеснице.
Тај кратки, али снажни чин прати смијех, тихе жеље и нада да ће баш у нечијем комаду заблистати новчић - симбол среће, здравља и благостања.
Ипак, иза овог обичаја не крије се само игра судбине. Народна традиција јасно говори шта чесница значи, зашто је важно да се поштује ред и шта се заправо ради када се новчић пронађе.
Чесница се не дијели случајно и не једе успут. Вјерује се да сваки члан домаћинства треба да поједе цијели свој дио, без остављања или бацања. У народном вјеровању, управо у тој потпуности лежи симболика здравља и снаге, колико је комад цијели, толико ће и година бити заокружена добром.
Ломљење чеснице није само обичај, већ породични чин. Свака рука која учествује у ломљењу, свака изговорена жеља и поглед размијењен за столом, сматра се дијелом благослова који се уноси у дом за наредну годину.
Пронаћи новчић у чесници одувијек се сматрало знаком посебне среће. Али традиција каже да се тај тренутак не завршава самим проналаском.
Особа која пронађе новчић треба да га "откупи" симболичном сумом новца од осталих укућана. Овај чин има јасно значење – срећа се не задржава само за себе, већ се дијели са свима у кући. Тиме се, вјерује се, благостање умножава, а не умањује.
Након откупа, новчић се најчешће оставља на икони или поред ње и ту остаје до сљедећег Божића. У народном вјеровању, то је начин да се срећа "задржи" у дому током цијеле године, али и тихи подсјетник на породичну блискост и божићну радост.
У времену када се многи обичаји заборављају или скраћују, чесница остаје један од оних ритуала који и даље има снагу да окупи породицу. Без обзира на то ко пронађе новчић, суштина остаје иста - Божић је празник дијељења, а права срећа увијек је она која се умножава када се подијели.
