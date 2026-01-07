Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
07.01.2026
14:05
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ у четвртак се очекује постепено разведравање, те претежно сунчано и хладно вријеме.
Ујутро ће бити облачно, хладно и углавном суво, а слаб снијег падаће само понегдје на истоку, док ће увече и наредне ноћи бити ведро и врло хладно уз јак мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар на југу и истоку биће умјерен до јак сјеверозападни, у осталим предјелима слаб.
Јутарња температура ваздуха износиће од минус 10 на западу до минус четири на истоку, на југу до три, у вишим предјелима на западу од минус 14 степени Целзијусових, а максимална од минус пет до минус један, на југу до пет, у вишим предјелима минус осам степени Целзијусових.
Минимална температура ваздуха ће бити увече - од минус 15 до минус осам, на југу до минус два, у вишим предјелима од минус 18 степени Целзијусових.
Данас у Српској и ФБиХ преовладава облачно вријеме с кишом у Херцеговини и снијегом у другим подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево минус седам, Соколац минус пет, Мркоњић Град и Сарајево минус четири, Рибник и Сребреница минус три, Бањалука, Добој, Нови Град, Приједор и Србац минус два, Фоча минус један, Вишеград и Рудо нула, Чемерно и Мостар један, Гацко пет, Хан Пијесак шест, Билећа и Требиње девет степени Целзијусових.
