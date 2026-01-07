Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

АТВ

07.01.2026

14:05

Коментари:

0
Ходање по снијегу
Фото: Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ у четвртак се очекује постепено разведравање, те претежно сунчано и хладно вријеме.

Ујутро ће бити облачно, хладно и углавном суво, а слаб снијег падаће само понегдје на истоку, док ће увече и наредне ноћи бити ведро и врло хладно уз јак мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дрвар, Божић

БиХ

Божићна литургија у Храму Светог Саве у Дрвару

Вјетар на југу и истоку биће умјерен до јак сјеверозападни, у осталим предјелима слаб.

Јутарња температура ваздуха износиће од минус 10 на западу до минус четири на истоку, на југу до три, у вишим предјелима на западу од минус 14 степени Целзијусових, а максимална од минус пет до минус један, на југу до пет, у вишим предјелима минус осам степени Целзијусових.

Минимална температура ваздуха ће бити увече - од минус 15 до минус осам, на југу до минус два, у вишим предјелима од минус 18 степени Целзијусових.

Јованка Јолић

Србија

Тијело Јованке Јолић открили пролазници: Ово је узрок смрти

Данас у Српској и ФБиХ преовладава облачно вријеме с кишом у Херцеговини и снијегом у другим подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево минус седам, Соколац минус пет, Мркоњић Град и Сарајево минус четири, Рибник и Сребреница минус три, Бањалука, Добој, Нови Град, Приједор и Србац минус два, Фоча минус један, Вишеград и Рудо нула, Чемерно и Мостар један, Гацко пет, Хан Пијесак шест, Билећа и Требиње девет степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бројни Бањалучани дочекали Божић без струје

Бања Лука

Бројни Бањалучани дочекали Божић без струје

3 ч

0
Трамп: САД и Венецуела постигле договор о извозу нафте

Свијет

Трамп: САД и Венецуела постигле договор о извозу нафте

3 ч

0
Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање

Република Српска

Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање

3 ч

0
Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије

Свијет

Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије

3 ч

0

Више из рубрике

Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

Друштво

Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

4 ч

0
Православље, црква

Друштво

Како су наши преци славили Божић прије стотину и више година

4 ч

0
Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф

Друштво

Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф

4 ч

0
Мачка пронађена након више од двије седмице

Друштво

Мачка пронађена након више од двије седмице

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Оскрнављен православни крст у Копру

16

43

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

16

34

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

16

31

Драматично у Црној Гори: У току евакуација грађана

16

24

Оружане снаге БиХ иду у Газу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner