Тијело Јованке Јолић открили пролазници: Ово је узрок смрти

Јованка Јолић преминула је 4. јануара на Вождовцу, а њено тијело пронађено је око 22 сата на углу Булевара Пека Дапчевића и Вождовачког кружног пута, сазнаје Телеграф.
Њено тијело је пронађено без докумената, а на њему нису уочени трагови насилне смрти.
На лице мјеста су одмах изашли припадници полиције који су обавили увиђај, а убрзо је и потврђено да је у питању Јованка Јолић.
О свему је обавијештено тужилаштво које није наредило обдукцију јер је ријеч о природној смрти.
"Пролазници су је затекли беживотну и одмах позвали полицију и Хитну помоћ. Сумња се да јој је позлило и да се само срушила", испричао је извор.
Истрага, која би требало да расвијетли све околности ове трагедије, је у току.
Јованка Јолић представљала се као стручњак за конспирологију, односно заговорник теорија завјере о глобалним структурама моћи.
Она је кроз своје наступе и јавна обраћања износила тврдње о постојању глобалних структура моћи које, према њеном тумачењу, имају снажан и негативан утицај на политичка и друштвена дешавања, док је на друштвеним мрежама била звијезда.
Она је постала врло популарна на друштвеним мрежама Инстаграм и Икс, не само у Србији већ и у читавом региону. Њене најпознатије тврдње су да је Илон Маск из Републике Српске, као и да је Египат некада био српска држава.
На друштвеној мрежи "Икс" обожаваоци Јованке Јолић не престају да пишу о вијести о њеној смрти, и опраштају се од ње, на разне начине, цитирајући је све вријеме.
Јованка Јолић биће сахрањена 10. јануара на гробљу Лешће у Београду у 11.30 часова, пише Телеграф.
