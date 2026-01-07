Logo
Тијело Јованке Јолић открили пролазници: Ово је узрок смрти

Телеграф

07.01.2026

13:41

0
Тијело Јованке Јолић открили пролазници: Ово је узрок смрти
Фото: Printscreen/Youtube/Kurir TV

Јованка Јолић преминула је 4. јануара на Вождовцу, а њено тијело пронађено је око 22 сата на углу Булевара Пека Дапчевића и Вождовачког кружног пута, сазнаје Телеграф.

Њено тијело је пронађено без докумената, а на њему нису уочени трагови насилне смрти.

На лице мјеста су одмах изашли припадници полиције који су обавили увиђај, а убрзо је и потврђено да је у питању Јованка Јолић.

О свему је обавијештено тужилаштво које није наредило обдукцију јер је ријеч о природној смрти.

"Пролазници су је затекли беживотну и одмах позвали полицију и Хитну помоћ. Сумња се да јој је позлило и да се само срушила", испричао је извор.

Истрага, која би требало да расвијетли све околности ове трагедије, је у току.

Ко је била Јованка Јолић?

Јованка Јолић представљала се као стручњак за конспирологију, односно заговорник теорија завјере о глобалним структурама моћи.

Она је кроз своје наступе и јавна обраћања износила тврдње о постојању глобалних структура моћи које, према њеном тумачењу, имају снажан и негативан утицај на политичка и друштвена дешавања, док је на друштвеним мрежама била звијезда.

Она је постала врло популарна на друштвеним мрежама Инстаграм и Икс, не само у Србији већ и у читавом региону. Њене најпознатије тврдње су да је Илон Маск из Републике Српске, као и да је Египат некада био српска држава.

На друштвеној мрежи "Икс" обожаваоци Јованке Јолић не престају да пишу о вијести о њеној смрти, и опраштају се од ње, на разне начине, цитирајући је све вријеме.

Јованка Јолић биће сахрањена 10. јануара на гробљу Лешће у Београду у 11.30 часова, пише Телеграф.

Јованка Јолић

preminula

