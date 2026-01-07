РХМЗ издао ново упозорење

Извор:
Агенције
07.01.2026
07:38
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод Србије рано јутрос упутио је упозорење на локалну појаву ледене кише и сњежне падавине.
Тренутно је најхладније на Златибору гдје је измерено -7 степени, а најтоплије у Врању гдје је 9 степени.
Ујутру, прије подне и увече на истоку и југоистоку Србије очекује се локална појава кише која ће се ледити на тлу.
Сцена
Туга на Бадњи дан: Преминуо познати фризер
Данас ће на подручју сјеверне, западне, централне и југозападне Србије послије подне и увече услиједити интензивирање сњежних падавина, па се очекује повећање висине сњежног покривача за 10 до 15 цм, локално и више.
На подручју Београда, послије подне и увече, услиједиће интензивирање снежних падавина, па се очекује повећање висине сњежног покривача за 10 до 15 цм.
Дуваће слаб и умјерен сјеверни и сјеверозападни вјетар.
Највиша температура данас ће бити од -2 до 3 степени, на југоистоку до 11 степени.
РХМЗ упозорава да су могући проблеми у саобраћају и снабдијевању становништва животним намирницама, топлотном и електричном енергијом (могућа тотална блокада саобраћаја), могуће велике штете на преносним системима - далеководима, повреде пјешака, оштећење стабала - штете на шумама, дрвећу у парковима и другом дрвећу (ломљење грана).
Савјети
Старински рецепт за Божићну чесницу која увијек испадне мекана
Усљед таложења и залеђивања могуће су штете и на системима електричне жељезнице, жичарама, ТВ торњевима и другим антенским стубовима.
У хидролошком упозорењу, РХМЗ наводи да се на Лиму код Пријепоља водостај налази изнад границе ванредне одбране од поплава са тенденцијом опадања. На Дунаву, на Сави код Београда и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.
За сутра је такође најављен ледени дан уз слабљење интензитета и постепени престанак падавина, а затим и разведравање са сјеверозапада.
Друштво
Патријарх Порфирије позвао на превазилажење подјела
У петак јутро биће веома хладно са умјереним и јаким мразом, у току дана топлије, уз наоблачење са кишом, која се на сјеверу Војводине може да леди на тлу, а понегдје се очекују и сусњежица и снијег.
Од суботе ће опет бити хладније, а сњежне падавине очекују се углавном у брдско-планинским предјелима.
Савјети
12 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Савјети
13 ч0
Здравље
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму