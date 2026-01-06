Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Извор:
СРНА
06.01.2026
18:19
Такозвана косовска полиција забранила је да у центру Сјеверне Косовске Митровице буде постављен транспарент са традиционалним божићним поздравом "Мир божји, Христос се роди".
Одлуку о постављању транспарента донио је градоначелник сјеверне Косовске Митровице Милан Радојевић, који је тражио од припадника полиције тражио да добије забрану постављања транспарента у писаном облику и да буде објашњено који је закон прекршен.
Послије више од једночасовног разговора, припадници такозване косовске полиције затражили су од Радојевића да се одмах јави у полицијску станицу не наводећи разлог за такав захтјев, јавио је "Косово онлајн".
Радојевић се потом са групом чланова Српске листе упутио према полицијској станици.
У центру Сјеверне Косовске Митровице и сада се налази више од 30 припадника такозване косовске полиције.
