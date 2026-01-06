Logo
Large banner

Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Извор:

СРНА

06.01.2026

18:19

Коментари:

0
Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Такозвана косовска полиција забранила је да у центру Сјеверне Косовске Митровице буде постављен транспарент са традиционалним божићним поздравом "Мир божји, Христос се роди".

Одлуку о постављању транспарента донио је градоначелник сјеверне Косовске Митровице Милан Радојевић, који је тражио од припадника полиције тражио да добије забрану постављања транспарента у писаном облику и да буде објашњено који је закон прекршен.

Жаир Болсонаро-12092025

Свијет

Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

Послије више од једночасовног разговора, припадници такозване косовске полиције затражили су од Радојевића да се одмах јави у полицијску станицу не наводећи разлог за такав захтјев, јавио је "Косово онлајн".

Радојевић се потом са групом чланова Српске листе упутио према полицијској станици.

У центру Сјеверне Косовске Митровице и сада се налази више од 30 припадника такозване косовске полиције.

Подијели:

Таг:

Kosovska Mitrovica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

Свијет

Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

1 ч

0
Трагедија у Каракају: Пјешак изгубио живот

Хроника

Трагедија у Каракају: Пјешак изгубио живот

2 ч

0
Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

Република Српска

Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

2 ч

7
Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

Регион

Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

2 ч

0

Више из рубрике

Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији

Србија

Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији

8 ч

0
Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

Србија

Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

9 ч

0
Мерцедесом покосио двије дјевојчице (16) на пјешачком

Србија

Мерцедесом покосио двије дјевојчице (16) на пјешачком

10 ч

0
Познато ко је рањени младић - има дебео досије

Србија

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

58

Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

19

41

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

19

39

Није крај падавинама, стижу нове

19

34

Познато стање повреде Николе Јокића

19

29

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner