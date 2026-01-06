Logo
Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

Телеграф

06.01.2026

10:08

Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.
Припадници полиције са Палилуле брзом и ефикасном акцијом идентификовали су и ухапсили извршиоца синоћње пуцњаве у Борчи.

На изненађење истражитеља, ријеч је о шеснаестогодишњаку, док се рањени младић налази у болници са тешким повредама, пише "Телеграф".

Драма која је синоћ узнемирила становнике Борче добила је свој епилог хапшењем осумњиченог, али и откривањем идентитета жртве са озбиљном криминалном прошлошћу.

Рањени младић, Маринко К. (19), који је полицији одраније добро познат, задржан је на лијечењу у КБЦ Звездара након што му је живот спасен брзом реакцијом лекара.

Двије устрелне ране и операција

Маринко К. је првобитно приватним возилом довезен у Дом здравља Борча, гдје су му љекари стабилизовали виталне функције. Због тежине повреда, хитно је транспортован у КБЦ Звездара.

Констатоване су тешке тјелесне повреде у виду двије устрелне ране.

Након хируршке интервенције, младић је задржан на даљем болничком лијечењу и његово стање је под сталним надзором.

Наркотици и крађе

Иако је рањени младић у првом исказу полицији покушао да остане недоречен, оперативни подаци указују на то да је Маринко К. особа са "дебелим" полицијским досијеом.

Он је раније евидентиран за више кривичних дјела, укључујући - вишеструки имовински деликти и оперативна сазнања о трговини наркотицима.

Нападач има само 16 година!

Велики обрт у истрази догодио се када је полиција Палилуле идентификовала и лишила слободе осумњиченог за овај напад. У питању је малољетни Б. Ш. (рођен 2009. године).

Полиција тренутно провјерава Маринкову првобитну верзију приче – да је нападач насилно упао у његову кућу или је ријеч о заказаном сусрету који је кренуо по злу. Против малољетног Б. Ш. поднијета је кривична пријава за Убиство у покушају, а даљу истрагу преузело је Више јавно тужилаштво за малољетнике.

С обзиром на то да је ријеч о малољетном извршиоцу и жртви са досијеом, истрага ће се кретати у смјеру утврђивања мотива - да ли је у питању била комшијска свађа која је ескалирала или обрачун повезан са ранијим "пословима" рањеног младића.

