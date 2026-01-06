Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

Извор:
Припадници полиције са Палилуле брзом и ефикасном акцијом идентификовали су и ухапсили извршиоца синоћње пуцњаве у Борчи.
На изненађење истражитеља, ријеч је о шеснаестогодишњаку, док се рањени младић налази у болници са тешким повредама, пише "Телеграф".
Драма која је синоћ узнемирила становнике Борче добила је свој епилог хапшењем осумњиченог, али и откривањем идентитета жртве са озбиљном криминалном прошлошћу.
Рањени младић, Маринко К. (19), који је полицији одраније добро познат, задржан је на лијечењу у КБЦ Звездара након што му је живот спасен брзом реакцијом лекара.
Маринко К. је првобитно приватним возилом довезен у Дом здравља Борча, гдје су му љекари стабилизовали виталне функције. Због тежине повреда, хитно је транспортован у КБЦ Звездара.
Констатоване су тешке тјелесне повреде у виду двије устрелне ране.
Након хируршке интервенције, младић је задржан на даљем болничком лијечењу и његово стање је под сталним надзором.
Иако је рањени младић у првом исказу полицији покушао да остане недоречен, оперативни подаци указују на то да је Маринко К. особа са "дебелим" полицијским досијеом.
Он је раније евидентиран за више кривичних дјела, укључујући - вишеструки имовински деликти и оперативна сазнања о трговини наркотицима.
Велики обрт у истрази догодио се када је полиција Палилуле идентификовала и лишила слободе осумњиченог за овај напад. У питању је малољетни Б. Ш. (рођен 2009. године).
Полиција тренутно провјерава Маринкову првобитну верзију приче – да је нападач насилно упао у његову кућу или је ријеч о заказаном сусрету који је кренуо по злу. Против малољетног Б. Ш. поднијета је кривична пријава за Убиство у покушају, а даљу истрагу преузело је Више јавно тужилаштво за малољетнике.
С обзиром на то да је ријеч о малољетном извршиоцу и жртви са досијеом, истрага ће се кретати у смјеру утврђивања мотива - да ли је у питању била комшијска свађа која је ескалирала или обрачун повезан са ранијим "пословима" рањеног младића.
