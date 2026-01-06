Јокић није играо, а опет доминирао - ВИДЕО

Извор:
Кошаркаши Денвера побиједили су Филаделфију 125:124 послије продужетка, упркос одсуству бројних повријеђених играча.
Никола Јокић је пропустио и ову утакмицу због повреде кољена, али је прилично активно учествовао у мечу дијелећи савјете саиграчима.
Јокић је практично имао улогу тренера и једном приликом камере су га ухватиле како даје савјете Пејтону Вотсону.
Очигледно злата вриједне савјете, јер је Вотсон одиграо једну од најбољих партија и меч завршио са 24 поена, седам скокова и четири асистенције.
Incredible Nikola Jokić actively coaching Peyton Watson rn 😤 Y’all see how locked in PWAT is! This is why he’s so good!!!! I love that kid pic.twitter.com/m9hic69ZlL— Tatiana (@Tatianaclinares) January 6, 2026
