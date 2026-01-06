Logo
Јокић није играо, а опет доминирао - ВИДЕО

Извор:

АТВ

06.01.2026

09:46

Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Денвера побиједили су Филаделфију 125:124 послије продужетка, упркос одсуству бројних повријеђених играча.

Никола Јокић је пропустио и ову утакмицу због повреде кољена, али је прилично активно учествовао у мечу дијелећи савјете саиграчима.

Јокић је практично имао улогу тренера и једном приликом камере су га ухватиле како даје савјете Пејтону Вотсону.

Очигледно злата вриједне савјете, јер је Вотсон одиграо једну од најбољих партија и меч завршио са 24 поена, седам скокова и четири асистенције.

