Партизан добио новог центра

Нигеријски кошаркаш Тоње Џекири нови је кошаркаш Партизана, потврдио је клуб.
Сада већ бивши кошаркаш ЦСКА из Москве Тоње Џекири појачао је екипу Партизана.
Џекири се тако послије одређеног пориода враћа у Евролигу, гдје је наступао у дресовима Фенербахчеа, пре него што се отиснуо пут Русије, тачније Москве.
Нигеријски центар стиже у Партизан како би заменио Тајрика Џонса, који је прешао у екипу Олимпијакоса.
Црно-бијели на мместу центра имају Бруна Фернанда уз сада и Џекирија, који ће се ускоро придружити својим новим саиграчима.
