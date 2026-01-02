Јокићу ни повреда не може ништа – или, ипак, може?

Извор:
Српски кошаркаш Никола Јокић и ове седмице заузима прво мјесто у "пресјеку" за МВП награду у НБА лиги.
Јокић је минуле седмице доживио повреду кољена, због које ће пропустити читав јануар.
Познато је правило да би неко био МВП, мора да одигра најмање 65 утакмица од 82 у регуларном дијелу сезоне.
Само је Бил Волтон у сезони 1977/78. добио награду, а да је одиграо мање од "препорученог" броја мечева.
https://t.co/wWGNmWoaNH’s updated MVP Ladder:— NBACentral (@TheDunkCentral) January 2, 2026
1. Nikola Jokic
2. Shai Gilgeous-Alexander
3. Luka Doncic
4. Jalen Brunson
5. Victor Wembanyama
6. Cade Cunningham
7. Jaylen Brown
8. Anthony Edwards
9. Tyrese Maxey
10. Alperen Sengun pic.twitter.com/ZdDCUc48kN
На сајту НБА лиге, у тексту који се бави овом трком, истичу да је Јокић тренутно најбољи и да ће бити у дискусији, осим у случају да математички не буде могао да одигра 65 утакмица.
Јокић је прије повреде био на путу да предводи НБА у броју скокова и асистенција, као нико прије њега, а уз ово, налази се међу пет најбољих стријелаца. Такође, на 32 утакмице, на половини њих је имао трипл-дабл.
Истиче се да је "машина", има чак 28 дабл-дабл учинака, из игре шутира 60 одсто и прије повреде се питање фаворита за МВП награду није доводило у питање.
Српског центра и даље прате Шеј Гилџус-Александер, Лука Дончић, Џејлен Брансон и Виктор Вембањама, а Топ 10 допуњавају Кејд Канингем, Џејлен Браун, Ентони Едвардс, Тајриз Мекси и Алперен Шенгун.
