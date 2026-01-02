Logo
Large banner

Јокићу ни повреда не може ништа – или, ипак, може?

Извор:

Б92

02.01.2026

20:42

Коментари:

0
Јокићу ни повреда не може ништа – или, ипак, може?
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Српски кошаркаш Никола Јокић и ове седмице заузима прво мјесто у "пресјеку" за МВП награду у НБА лиги.

Јокић је минуле седмице доживио повреду кољена, због које ће пропустити читав јануар.

Познато је правило да би неко био МВП, мора да одигра најмање 65 утакмица од 82 у регуларном дијелу сезоне.

Само је Бил Волтон у сезони 1977/78. добио награду, а да је одиграо мање од "препорученог" броја мечева.

На сајту НБА лиге, у тексту који се бави овом трком, истичу да је Јокић тренутно најбољи и да ће бити у дискусији, осим у случају да математички не буде могао да одигра 65 утакмица.

Јокић је прије повреде био на путу да предводи НБА у броју скокова и асистенција, као нико прије њега, а уз ово, налази се међу пет најбољих стријелаца. Такође, на 32 утакмице, на половини њих је имао трипл-дабл.

Истиче се да је "машина", има чак 28 дабл-дабл учинака, из игре шутира 60 одсто и прије повреде се питање фаворита за МВП награду није доводило у питање.

Српског центра и даље прате Шеј Гилџус-Александер, Лука Дончић, Џејлен Брансон и Виктор Вембањама, а Топ 10 допуњавају Кејд Канингем, Џејлен Браун, Ентони Едвардс, Тајриз Мекси и Алперен Шенгун.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

НБА

MVP

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

Тенис

Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

2 ч

0
Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

Свијет

Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

3 ч

0
Нуклеарна електрана

Свијет

Зашто је прекинут рад нуклеарног реактора у Финској

3 ч

0
Још једна трагедија у БиХ: Погинуо мотоциклиста, саобраћај потпуно обустављен

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо мотоциклиста, саобраћај потпуно обустављен

3 ч

0

Више из рубрике

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

Кошарка

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

1 д

0
Нема краја невољама: Нови проблеми у Партизану

Кошарка

Нема краја невољама: Нови проблеми у Партизану

1 д

0
Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?

Кошарка

Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?

1 д

0
Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

Кошарка

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

03

Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

22

00

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21

50

Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

21

47

Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

21

42

За рубрику вјеровали или не: Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner