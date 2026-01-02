Logo
Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

Извор:

Телеграф

02.01.2026

19:11

Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд
Фото: Инстаграм / joliesharpe

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, налази се тренутно у Дубаију, гдје се припрема за нову сезону, али такође је био присутан и на неким догађајима за велике звијезде.

Био је Новак Ђоковић недавно на додели Globe Soccer Awards, гдје је добио и специјално признање, прво које је ова организација додијелила некоме ван фудбала.

Такође је био и на Свјетском самиту спорта, где је имао и занимљив сусрет са познатом инфлуенсерком.

У питању је Џоли Шарп, која је жељела да покаже свима како се игра тенис и удара форхенд, а онда се иза ње појавио Новак Ђоковић, који је показао како то треба правилно да се изведе.

Ђоковић и Шарпова су се касније и руковали, а њихов видео изазвао је велику пажњу и добио велики број лајкова и коментара.

Погледајте и сами како је то изгледало:

Подсјетимо, Новак Ђоковић би сезону требало да почне на Аустралијан опену, који је на програму од 12. јануара, када почињу квалификације.

Новак Ђоковић је на овом турниру освојио 10 титула, па ће покушати на свом омиљеном Гренд слему покушати да дође до 25.

Таг:

Новак Ђоковић

