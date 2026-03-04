Logo
Бора Сантана у физичком окршају са обезбјеђењем! Пао на под од ударца

Курир

Бора Сантана у физичком окршају са обезбјеђењем! Пао на под од ударца
Фото: Printscreen/TV Pink

Хаос у ријалитију Елита 9, поново је ескалирао у спаваћој соби, када је вербални сукоб прерастао у озбиљно кошкање и физички обрачун.

У центру драме нашли су се Бора Сантана, као и Нерио Ружањи, Хана Дувњак и Анастасија Брчић.

У једном тренутку, након нових провокација, Бора је насрнуо на Нерија, због чега је интервенисало обезбјеђење.

Чланови обезбјеђења убрзо су ушли у спаваћу собу и извели Бору, покушавајући да зауставе даље инциденте. Ипак, ни тада се тензија није смирила. Он је наставио да насрће и покушава да се пробије до супротне стране, док су чланови обезбјеђења направили живи зид како би спријечили нови физички контакт.

Током једног од покушаја да се пробије, Сантана се одбио од обезбјеђења и пао на сто, након чега је оптуживао припаднике обезбјеђења да су га гурнули и повриједили. Након тога, избачен је из Бијеле куће, али је и даље викао да га туку и тврдио да је повријеђен, те нико није могао да га смири.

Жестока свађа Боре и Терзе: "Био си са Милицом на афтерима"

Подсјетимо, Бора Сантана недавно се сукобио са Терзом током подјеле буџета. Њих двојица су у цијелу свађу умјешали и мајку Терзиног дјетета, Милицу Величковић.

- Требало је да кренем од Софије, а кренућу од Боре, какав проблем ти имаш са мном? Коме ћеш ти да отвараш главу камењем - навео је Терза.

- Па ако кренеш од мене - навео је Бора.

- Ти си рекао да сам ја мангуп који је направио дијете вашој дјевојци, то су ваши односи, нисам био с вама на афтерима, потврдио си да си био са њом (Милицом Величковић) на афтерима, да сте ти, Филип и Гастоз били са њом, сви су чули да је она "ваша дјевојка", шта то значи - рекао је Терза и додао:

- Ти си у првој сезони си био потрчко Микија Ђуричића - истакао је он.

- Ти си први пут испао после два мјесеца, послије си ушао, направио дијете - рекао је Сантана.

- Ти си био са Мацом Дискрецијом, која се бави знамо чиме - навео је Терза.

- Је л' нека твоја дјевојка боља од Маце Дискреције? Ма п**и ми к***ц, ти си п****тина! Ево видите шта ради један мали клошар - рекао је Бора.

- Тебе воде на свадбама да будеш циркус мечка - додао је Терза.

(Курир)

Задруга

