"Доказ пакости и губитак времена": Сенa Узуновић покушава да кроји судбину СНСД-а

Аутор:Весна Азић
04.03.2026
19:50
Доказ пакости и губитак времена, тако у СНСД-у виде најновији потез судије Суда БиХ. Сена Узуновић поново настоји да избрише Милорада Додика из регистра као предсједника СНСД-а.
Ненад Стевандић зна и шта је разлог томе. Све предсједнике, каже он, од Караџића до Поплашена, које су успјели да скину, нико од њих није остао у политичком седлу. У питању је бијес, јер је Додик и даље ту.
"Да ли на том седлу поред Милорад Додик пише ,,ово или оно'' то паметни људи знају да није важно. Важно је ко доноси одлуке. Све ове пакости које они раде неће утицати на то да све одлуке које доносе функционери Републике Српске доносе тако што највећа политичка партија именује предсједника Владе, има највише министара и има највише гласова", каже предсједник Народне скупштине.
Додику је забрањено да обавља дужност у институцијама и јавним предузећима. То се искључиво односи на правни сектор. Странка је удружење грађана. Додик као предсједник једне такве не може да се декларише под ове категорије закона, тако то види СНСД-ов Срђан Мазалица. Због свега тога, каже он, биће ово још један безуспјешан покушај.
"Можемо то тумачити као њеном фрустрацијом предсједником СНСД-а и чињеницом да његова моћ није умањена пресудом којом је она највише кумовала", каже Мазалица.
Узуновићева заједно са својим ментором из бијеле зграде у Сарајеву покушава да кроји судбину СНСД-а. Нижу се реакције. Није ово само правни преседан, каже Игор Додик. Отворени је ово рат против политичке воље народа у Српској.
"Суд БиХ се претворио у продужену руку Шмита и бошњачке политике који не признају дејтонску структуру БиХ. Када се правосуђе користи за брисање лидера из регистара брише се и граница између права и тираније", каже Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
Гдје престаје логика, креће БиХ. Нелогично је да се судија као појединац, а не институција обраћа са оваквим захтјевом, став је струке. И то баш судија који је судио и пресудио. Али, није само то необично. Суд БиХ нема надлежности када су у питању ентитетски судови. Кажу и да не треба бити посебно вриједан и добар правник да би се то и доказало. Довољно је само прочитати 7. 8. и 9. члан Закона о Суду БиХ. Тамо све пише.
"Ја колико се год трудио и колико год читао та три члана не видим нигдје надлежност за поступање дотичне госпође и предузимање било какве радње. Поготово ако се ради о неком захтјеву или инструкцији. Мислим да је то ван неких оквира", каже Љубинко Митровић, професор кривичног права.
Антиправни потез за једнократну употребу. Све је то дио политичке пропаганде, категоричан је Драго Вуковић.
"Пројекат дестабилизације Републике Српске и истрајавање на тој причи. Не бих ја томе придавао велику пажњу. Али то је лоше због других политичких фактора, због партија и људи који желе ту дестабилизацију", каже Драго Вуковић, аналитичар.
Основни суд у Бањалуци запримио је поднесак из Суда БиХ другог марта. На исти ће се у законском року доставити одговор", одговорили су на упит АТВ. Узуновићева је тумачила ово и раније. Тврдила је да Додик не може обављати ни позицију предсједника странке. Након тога дошло је до преписки између ЦИК-а БиХ и Основног суда у Бањалуци. ЦИК је тада проглашен ненадлежним, а Суд није избрисао Додика као овлаштено лица за заступање СНСД-а из регистра политичких организација.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
