Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

Аутор:

АТВ

04.03.2026

16:54

Коментари:

0
Министарство финансија и трезора БиХ ће обезбиједити средства за повратак наших грађана из угрожених подручја Блиског истока, у складу са данашњом одлуком Владе Републике Српске, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

"Очекујем подршку Савјета министара БиХ, јер институције БиХ финансирају Република Српска и Федерација БиХ, а брига о грађанима и хуманост морају бити на првом мјесту", рекао је Амиџић.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Подсјећамо, Влада Републике Српске прихватила је данас, на телефонској сједници, Информацију о потреби евакуације наших грађана са подручја држава погођеним оружаним сукобима на Блиском истоку.

"Влада сматра да је потребно предузети хитне мјере за организацију повратка наших грађана који се налазе на територији држава погођеним оружаним сукобима на Блиском истоку", наводи се из Владе и додаје:

"Влада Републике Српске захтјева од Савјета министара БиХ да ангажује све неопходне ресурсе у циљу безбједног повратка наших грађана са подручја из овог закључка."

Срђан Амиџић

Влада Републике Српске

Иран

