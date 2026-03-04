Logo
Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској

Извор:

СРНА

04.03.2026

13:50

Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској
Фото: pexels/ Engin Akyurt

Турски министар спољних послова Хакан Фидан пренио је у телефонском разговору протест иранском министру спољних послова Абасу Арагчију због испаљивања балистичке ракете према ваздушном простору Турске, рекао је неименовани турски дипломатски извор.

Фидан је рекао Арагчију да се морају избјећи сви кораци који би могли даље да прошире сукоб.

илу-ракета-балистичка ракета

Свијет

НАТО оборио ракету Ирана која је ишла према Турској

Турско Министарство одбране раније је објавило да је противваздушна одбрана НАТО-а уништила балистичку ракету која је летјела према ваздушном простору Турске, након што је прелетјела Ирак и Сирију.

У инциденту није било жртава, нити штете.

