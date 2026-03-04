Тенисерка добила језиву поруку уочи меча

Аутор:АТВ
04.03.2026
13:46
Страшне ствари се догађају у свијету тениса. Италијанска тенисерка Лукреција Стефанини, 138. на свијету, доживјела је праву драму уочи свог квалификационог меча на турниру у Индијан Велсу.
Умјесто да се припрема за меч, ноћ прије меча провела је у страху након што је добила застрашујућу поруку на свој приватни "Воцап".
Како је открила у видеу на Инстаграму, порука је стигла око 1 сат ујутру, а њен садржај јој је заледио крв. Непозната особа, вјероватно повезана са кладионицом, пријетила јој је смрћу ако побиједи у предстојећем мечу.
Застрашивање је отишло корак даље од уобичајених увреда на друштвеним мрежама. Пошиљалац је показао да има њене личне податке, што је цијелу ситуацију учинило алармантном.
"У поруци су наведена имена мојих родитеља и мјесто гдје сам рођена. Такође су ми послали фотографију пиштоља. Била је то веома озбиљна пријетња", рекла је Стефанини у својој емотивној изјави.
Циљ је био јасан, да је натјерају да одустане од меча против Викторије Хименез Касинцеве из Андоре како би неко могао да профитира на кладионици.
Упркос шоку и осјећају несигурности, Стефанини није попустила под притиском. Одмах је пријавила инцидент женском тениском управном тенису (ВТА) и организаторима турнира, који су брзо реаговали.
"Сви су били изузетно љубазни, појачали су ми обезбјеђење и испратили ме до мог аута послије меча. Читав турнир ми је био доступан", објаснила је Италијанка.
Иако је на крају изгубила меч послије три сета резултатом 4:6, 6:4, 6:4, рекла је да је дала све од себе.
