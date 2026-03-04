Нормализован саобраћај према Лакташима

Извор:
СРНА
04.03.2026
13:40
Коментари:0
У саобраћајној незгоди на магистралном путу Бањалука - Лакташи није било повријеђених, а након полицијског увиђаја успостављен је нормалан режим саобраћаја, речено је Срни у бањалучкој Полицијској управи.
У саобраћајној незгоди, која се догодила данас у 10.45 часова, учествовала су три возила, а забиљежена је материјална штета.
Хроника
Спријечено кријумчарење држављана Турске и Кине у овом дијелу БиХ
Због незгоде, саобраћај се на том дијелу пута одвијао наизмјенично, пропуштањем возила једном саобраћајном траком.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
00
16
54
16
46
16
43
16
42
Тренутно на програму