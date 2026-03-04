Logo
Нормализован саобраћај према Лакташима

СРНА

04.03.2026

13:40

Удес на брзом путу код Бањалуке
Фото: Уступљена фотографија

У саобраћајној незгоди на магистралном путу Бањалука - Лакташи није било повријеђених, а након полицијског увиђаја успостављен је нормалан режим саобраћаја, речено је Срни у бањалучкој Полицијској управи.

У саобраћајној незгоди, која се догодила данас у 10.45 часова, учествовала су три возила, а забиљежена је материјална штета.

Ротација-илустрација

Хроника

Спријечено кријумчарење држављана Турске и Кине у овом дијелу БиХ

Због незгоде, саобраћај се на том дијелу пута одвијао наизмјенично, пропуштањем возила једном саобраћајном траком.

Саобраћајна несрећа

Лакташи

brzi put

