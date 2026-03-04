Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу

Аутор:АТВ
Полиција у Кикинди ухапсила је тинејџера (15) због сумње да је убио Јоланку Капаш (78) у Сенти.
Он се сумњичи да је 26. фебруара ове године напао Јоланку Капаш у њеној кући у Сенти и шрафцигером је избо насмрт.
Он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен судији за малољетнике Вишег суда у Суботици, преноси Информер.
