Logo
Large banner

Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу

Аутор:

АТВ

04.03.2026

13:24

Коментари:

0
Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу
Фото: Pixabay

Полиција у Кикинди ухапсила је тинејџера (15) због сумње да је убио Јоланку Капаш (78) у Сенти.

Он се сумњичи да је 26. фебруара ове године напао Јоланку Капаш у њеној кући у Сенти и шрафцигером је избо насмрт.

Волво ауто

Ауто-мото

Пала продаја Волво аутомобила

Он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен судији за малољетнике Вишег суда у Суботици, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Kikinda

ubistvo

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил Волво

Ауто-мото

Пала продаја Волво аутомобила

3 ч

0
Напад на Дубаи

Сцена

Ирански дрон погодио зграду у којој је боравио Ђоковић

3 ч

1
Балистичка ракета

Свијет

НАТО оборио ракету Ирана која је ишла према Турској

3 ч

0
Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

Сцена

Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

4 ч

0

Више из рубрике

Удес на брзом путу код Бањалуке

Хроника

Жесток судар на брзом путу код Бањалуке, саобраћај веома отежан

5 ч

0
У дану остао без жене и кћерке: Отац саопштио какво је стање његовог сина након страшне трагедије

Хроника

У дану остао без жене и кћерке: Отац саопштио какво је стање његовог сина након страшне трагедије

5 ч

0
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

Хроника

Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

5 ч

0
Срушио се амерички авион

Хроника

Преокрет: Америчке авионе ипак није оборила кувајтска ПВО

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner