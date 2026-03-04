Жесток судар на брзом путу код Бањалуке, саобраћај веома отежан

Аутор:Стеван Лулић
04.03.2026
12:00
Коментари:0
Због тешког судара, који се прије подне догодио на брзом путу Бањалука - Лакташи, саобраћај на овом дијелу се одвија отежано.
У овом удесу учествовала су три возила, али срећом нема повријеђених.
Из ПУ Бањалука за АТВ је потврђено да се незгода десила и да је у функцији само једна саобраћајна трака.
"У току је увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде са материјалном штетом која се догодила данас у 10:45 на магистралном путу М1-101, а у којој су учествовала три путничка возила. Саобраћај се одвија наизмјенично, пропуштањем једном саобраћајном траком", речено је за АТВ у бањалучкој полицији.
Како нам је рекао један од возача који се задесио на мјесту догађаја, чекања су и до пола сата, због чега су формиране веће колоне возила.
