Жесток судар на брзом путу код Бањалуке, саобраћај веома отежан

Стеван Лулић

04.03.2026

12:00

0
Удес на брзом путу код Бањалуке
Фото: Уступљена фотографија

Због тешког судара, који се прије подне догодио на брзом путу Бањалука - Лакташи, саобраћај на овом дијелу се одвија отежано.

У овом удесу учествовала су три возила, али срећом нема повријеђених.

Из ПУ Бањалука за АТВ је потврђено да се незгода десила и да је у функцији само једна саобраћајна трака.

"У току је увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде са материјалном штетом која се догодила данас у 10:45 на магистралном путу М1-101, а у којој су учествовала три путничка возила. Саобраћај се одвија наизмјенично, пропуштањем једном саобраћајном траком", речено је за АТВ у бањалучкој полицији.

Како нам је рекао један од возача који се задесио на мјесту догађаја, чекања су и до пола сата, због чега су формиране веће колоне возила.

