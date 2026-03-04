Да ли стижу веће цијене карата? Авио-компаније губе милијарде

Извор:
04.03.2026
Рат у Ирану изазвао је пад акција авио-компанија, при чему је са тржишта избрисано десетине милијарди долара, што означава највећу кризу у глобалном ваздушном саобраћају од пандемије корона вируса.
Акције њемачке Lufthanze пале су данас за 0,8 одсто, док је аустралијски Квантас (Qantas) ослабио за 2,7 одсто, при чему су обе компаније ове недјеље изгубиле више од 10 одсто вредности.
Власник Бритиш ервејса, ИАГ, пао је за додатних 1,5 одсто, након што је у претходна три дана изгубио више од 11 процената, преноси Ројтерс.
У Азији су губици такође значајни, пошто су дионице фирме Корејан ер пале данас за 7,9 одсто, док је Џепен ерлајнс (Јапан Аирлинес) ослабио за 2,9 одсто.
Међу кинеским превозницима, Ер Чајна и Чајна саутерн ерлајнс забележили су пад вриједности акција у распону од један до три одсто.
Авио-превозници су додатно погођени и растом цена нафте, а затварање ваздушног простора над већим делом Блиског истока их приморава да бирају дуже и скупље руте, посебно на линијама између Азије и Европе.
Аналитичари упозоравају да би цијене авио-карата могле да порасту ако актуелна ситуација потраје.
Регион Персијског залива представља кључно чвориште и за путнички и за карго саобраћај, што значи да поремећаји утичу и на глобалне ланце снабдијевања и међународну трговину.
