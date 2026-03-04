Logo
Large banner

Њемачка остала без квалификованих радника: Многе фирме престају са радом

Извор:

СРНА

04.03.2026

10:35

Коментари:

0
Majstor, zanatlija
Фото: Unsplash

Њемачкој привреди недостаје око 200.000 квалификованих занатлија, саопштило је Удружење квалификованих занатских радника.

У саопштењу се наводи да је у Савезној агенцији за запошљавање крајем децембра било регистровано 119.565 слободних радних мјеста у овом сектору.

Многа предузећа не пријављују отворена радна мјеста, што је довело до тога да Удружење процијени стварни недостатак на 200.000 радника, што је нешто мање од прошлогодишњег нивоа.

zemljotres potres

Регион

Регистрован земљотрес у Хрватској

Удружење очекује скроман раст прихода занатлија од један одсто у овој години, пренијела је агенција ДПА.

Број запослених у том сектору могао би да падне за 60.000 ове године, углавном због пензионисања и добровољног затварања предузећа, пошто власници напуштају занатску индустрију.

Под највећим притиском су мале фирме, које имају до четири запослена. Многи власници одустају од пословања јер не могу да пронађу насљеднике или се суочавају са растућим теретом бирократије, пореза, социјалних доприноса и трошкова за енергију.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

zanatlije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Турчин (24), послије масовне туче зарио мушкарцу нож у груди

Србија

Турчин (24), послије масовне туче зарио мушкарцу нож у груди

1 ч

0
Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке

Тенис

Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Регион

Регистрован земљотрес у Хрватској

1 ч

0
Умрла чувена глумица из познате серије: Изгубила битку са најгором болешћу

Култура

Умрла чувена глумица из познате серије: Изгубила битку са најгором болешћу

1 ч

0

Више из рубрике

Цијене дивљају: Гас најскупљи у посљедње три године

Економија

Цијене дивљају: Гас најскупљи у посљедње три године

2 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Позната фирма отишла у стечај

3 ч

0
Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

Економија

Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

17 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Панична куповина убрзава поскупљење горива у Српској

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner