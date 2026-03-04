Њемачка остала без квалификованих радника: Многе фирме престају са радом

Извор:
04.03.2026
Њемачкој привреди недостаје око 200.000 квалификованих занатлија, саопштило је Удружење квалификованих занатских радника.
У саопштењу се наводи да је у Савезној агенцији за запошљавање крајем децембра било регистровано 119.565 слободних радних мјеста у овом сектору.
Многа предузећа не пријављују отворена радна мјеста, што је довело до тога да Удружење процијени стварни недостатак на 200.000 радника, што је нешто мање од прошлогодишњег нивоа.
Удружење очекује скроман раст прихода занатлија од један одсто у овој години, пренијела је агенција ДПА.
Број запослених у том сектору могао би да падне за 60.000 ове године, углавном због пензионисања и добровољног затварања предузећа, пошто власници напуштају занатску индустрију.
Под највећим притиском су мале фирме, које имају до четири запослена. Многи власници одустају од пословања јер не могу да пронађу насљеднике или се суочавају са растућим теретом бирократије, пореза, социјалних доприноса и трошкова за енергију.
