Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке

Аутор:

АТВ

04.03.2026

10:30

Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке
Фото: Танјуг / АП

Према процјенама стручњака цијена вјереничког прстена Арине Сабаленке износи између 700.000 и 1.000.000 долара!

На фотографији коју је подијелила на друштвеним мрежама, тенисерка Арина Сабаленка први пут је јавно показала свој вјеренички прстен, који је одмах привукао велику пажњу јавности због величине и изгледа дијаманта.

Према визуелној процјени драгуљара, ријеч је о овално брушеном дијаманту у класичној "солитер" поставци, са танким обручем од белог злата или платине. На основу пропорција камена у односу на прст, процјењује се да дијамант има између четири и шест карата.

Арина Сабаленка

Тенис

Вјерила се Сабаленка, одмах реаговао Ђоковић

Стручњаци наводе да дијамант овакве величине, уз претпоставку високе класе боје (Д–Ф) и чистоће (ВС–ВВС), на тржишту природних дијаманата може достићи вриједност од 500.000 до 1.500.000 долара, у зависности од прецизних карактеристика камена. Најреалнија процјена креће се око 700.000 до 1.000.000 долара.

Минималистичка поставка прстена додатно наглашава сам дијамант, што је чест избор код луксузних вереничких прстенова, јер се тиме фокус ставља искључиво на квалитет и величину камена, преноси Спортињо.

Иако тачна цијена и спецификација прстена нису званично потврђени, јасно је да се ради о једном од луксузнијих вјереничких прстенова виђених у свијету спорта посљедњих година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Арина Сабаленка

vjerenički prsten

