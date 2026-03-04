Погледајте бројке: Министарство објавило водич кроз буџет Српске

Аутор:Стеван Лулић
04.03.2026
11:43
Коментари:0
Министарство финансија је на својој интернет страници објавило Водич за грађане кроз Буџет Републике Српске за 2026. годину.
Водич је објављен како би се грађанима приближио процес доношења буџета, омогућило да боље разумију економске показатеље и факторе који утичу на усвајање, појасниле процедуре доношења и да упознају структуру и расподјелу средстава.
Регион
Брат Мила Ђукановића због прегледа морао да напусти притвор
Буџет Републике Српске за 2026. годину износи 7,4 милијарде КМ и одражава политике Владе Републике Српске усмјерене ка расту квалитета живота у Републици Српској.
Највећа буџетска издвајања усмјерена су на области које директно утичу на живот и стандард становништва – пензије, плате запослених у јавном сектору, социјална давања, подршку борачким категоријама, здравство и образовање.
Буџетска средства омогућавају несметано функционисање јавних служби и обезбјеђују континуирану подршку најосјетљивијим грађанима.
Свијет
Кремљ: Украјина уцјењује Мађарску и Словачку преко нафтовода "Дружба"
Према функционалној класификацији је евидентно да је највише средстава, готово 50%, усмјерено на социјалну заштиту.
Комплетан водич можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
38 мин0
Република Српска
56 мин1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
12
12
11
12
07
12
06
12
03
Тренутно на програму