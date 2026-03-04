Logo
Large banner

Погледајте бројке: Министарство објавило водич кроз буџет Српске

Аутор:

Стеван Лулић

04.03.2026

11:43

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Министарство финансија је на својој интернет страници објавило Водич за грађане кроз Буџет Републике Српске за 2026. годину.

Водич је објављен како би се грађанима приближио процес доношења буџета, омогућило да боље разумију економске показатеље и факторе који утичу на усвајање, појасниле процедуре доношења и да упознају структуру и расподјелу средстава.

Ацо Ђукановић

Регион

Брат Мила Ђукановића због прегледа морао да напусти притвор

Буџет Републике Српске за 2026. годину износи 7,4 милијарде КМ и одражава политике Владе Републике Српске усмјерене ка расту квалитета живота у Републици Српској.

Највећа издвајања за побољшање стандарда

Највећа буџетска издвајања усмјерена су на области које директно утичу на живот и стандард становништва – пензије, плате запослених у јавном сектору, социјална давања, подршку борачким категоријама, здравство и образовање.

Буџетска средства омогућавају несметано функционисање јавних служби и обезбјеђују континуирану подршку најосјетљивијим грађанима.

Kremlj

Свијет

Кремљ: Украјина уцјењује Мађарску и Словачку преко нафтовода "Дружба"

Према функционалној класификацији је евидентно да је највише средстава, готово 50%, усмјерено на социјалну заштиту.

Бројеви

  • 7.409.000.000 КМ износи Буџет Републике Српске за 2026. годину
  • 49,35% укупног Буџета Републике Српске намијењено социјалној заштити
  • 37,74% Буџета је у надлежности Министарства рада и борачко‐инвалидске заштите: пензије, борачко-инвалидска заштита, једнократне помоћи
  • 2.162.600.000 КМ укупни буџет за пензије у Републици Српској
  • 457.631.570 намијењено здравству
  • 12,25% буџета намијењено за образовање
  • 2.800.000 КМ за каматне стопе за стамбено кредитирање младих
  • 244.920.000 КМ за подршку развоју привреде
  • 180.000.000 КМ за подстицај развоја пољопривреде и села

Комплетан водич можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Ministarstvo finansija RS

budžet

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

Република Српска

Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

38 мин

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Текст резолуције о забрани усташтва усаглашен са историчарима и правницима

56 мин

1
Црни биланс на путевима: Порастао број страдалих пјешака

Република Српска

Црни биланс на путевима: Порастао број страдалих пјешака

2 ч

0
Сједница Колегијума НСРС

Република Српска

Сједница Колегијума НСРС

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

12

03

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner