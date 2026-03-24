Како открити да ли је парфему прошао рок трајања?

24.03.2026
Многи имају свој омиљени мирис који користе годинама или чак чувају бочицу за посебне прилике како би парфем дуже трајао. Међутим, оно што многи не знају јесте да и парфеми, као и други козметички производи, имају рок трајања.
Због тога стручњаци упозоравају да је важно обратити пажњу на један мали детаљ који се често налази на бочици или паковању парфема, а који јасно показује колико дуго је производ безбједан за употребу, односно који му је рок трајања.
На већини парфема може се пронаћи симбол отворене посудице са бројем и словом „М“. Овај знак показује колико месеци након отварања парфем може безбједно да се користи. На примјер, ако на симболу пише „36М“, то значи да је парфем препоручљиво користити у року од 36 мјесеци након отварања.
Овај знак се најчешће налази на дну бочице или на паковању парфема. Ипак, многи људи га никада не примјете или не знају шта заправо значи.
Парфеми садрже велику количину алкохола који помаже да се мирис очува дуже вријеме, јер дјелује као природни конзерванс. Због тога неотворен парфем може трајати веома дуго, понекад чак и деценијама.
Ипак, након отварања парфем долази у контакт са ваздухом, што може довести до постепених промена у његовом саставу. У већини случајева парфеми остају квалитетни око три до пет година, али то у великој мјери зависи од начина чувања.
Промјена боје парфема често забрине многе кориснике, али то не мора увијек значити да је парфем покварен. Код неких мириса промјена боје је нормална, посебно ако садрже природне састојке.
Најбољи начин да процените да ли је парфем и даље добар јесте да вјерујете свом носу. Ако примјетите да мирис више није пријатан или се значајно промијенио, то може бити знак да је парфем изгубио квалитет.
У неким случајевима стари парфеми могу изазвати и иритацију коже или алергијске реакције, па стручњаци савјетују опрез при њиховој употреби.
Многи људи парфеме држе у купатилу јер су им тамо најлакше доступни. Међутим, то је заправо једно од најгорих мјеста за чување мириса. Влага, топлота и свјетлост убрзавају распадање мирисних молекула и могу значајно скратити вијек трајања парфема.
Стручњаци савјетују да парфеме држите на хладном и тамном мјесту, најбоље у оригиналној кутији. Такође се препоручује да се парфем не претаче у друге бочице, јер контакт са ваздухом може убрзати процес оксидације.
Многи чувају своје омиљене парфеме за посебне прилике, али стручњаци сматрају да то није најбоља идеја. Када се парфем једном отвори, почиње процес оксидације, па је најбоље користити га редовно док је мирис још свјеж и постојан.
Зато сљедећи пут када узмете своју омиљену бочицу парфема, погледајте њено дно. Можда ћете баш тамо пронаћи мали симбол који открива колико дуго ваш мирис заправо може да траје, преноси Жена Блиц.
