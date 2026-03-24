Ово никако не смијете радити послије причешћа: Отац Димитрије упозорио вјернике на замку за коју мало ко зна

24.03.2026
Причешће је лични и тајанствени сусрет са Богом, који захтијева тишину, смирење и унутрашњу сабраност.
У православној вјери причешће представља једно од најсветијих и најдубљих тајанства Цркве. То је тренутак у којем вјерник прима тијело и крв Господа Исуса Христа, сједињујући се с њим не само симболично већ истински и духовно.
Овај чин није само обред већ живи сусрет човјека и Бога, потврда вјере, покајања и жеље за преображајем.
Причешће је срж литургијског живота. Без њега, духовни живот вјерника остаје непотпун јер управо кроз ову свету тајну човјек задобија благодат, снагу за борбу са гријехом и утјеху у свакодневном животу.
Причешће је дар Божије љубави, али и одговорност јер се прима с вјером, страхом Божијим и припремљеним срцем.
Ипак, упркос његовој неизмјерној важности, у православљу се наглашава да о причешћу не треба говорити олако нити га износити као тему за хвалисање или спољашње показивање.
То је лични и тајанствени сусрет са Богом, који захтјева тишину, смирење и унутрашњу сабраност.
О томе свједочи и поучно објашњење протојереја Димитрија Смирнова:
- Дешава се и овако: човјек се припремио, вриједно се трудио, препутовао дуг пут, покисао на киши, побожно стајао на служби, исповедио се до краја, ништа није скривао. Дубоко се покајао за све и није се оправдавао: "Прими ме, Господе, и опрости ми. Трудићу се да не радим оно што сам радио јуче и прекјуче сљедећи пут" - почео је отац Димитрије.
Каже, човјек се причестио, примио благодат и изашао из цркве просветљен, а онда је пао, и то олако:
- Али је срео некога, почео да разговара и почео да се понаша као да чини добро дјело, позивајући га у цркву, говорећи му да је овдје дивно, духовно, да дивно ријеч Божја тече овдје. Прошло је десет минута и схватио је да му је душа празна... Оно што је понио из цркве је нестало, ишчезло.
Све што је човјек видио, осјетио и што је ушло у његову душу, каже, као кроз димњак, излетјело је у небо - и поново се његова душа осјећа хладно и празно...
- Јер ова права осјећања треба увијек да остану тајна - упозорио је отац Димитрије и додао:
- И оно што примамо од Бога, наша унутрашња веза с њим, наши разговори с њим и дарови које он даје, треба да буду скривени у нашим срцима. Не треба да се дијеле ни са ким другим... преноси Religija.rs.
