Ким Кардашијан овим потезом потврдила везу с Хамилтоном?

Аутор:АТВ
23.03.2026
22:57
Ким Кардашијан и Луис Хамилтон и званично су у вези, преносе страни медији, након што је пар "ухваћен" заједно у Токију.
Ријалити звијезда Ким Кардашијан дефинитивно више није сама. Након што су се још раније појавиле спекулације да је отпочела везу са возачем Формуле 1, Луисом Хамилтоном, Ким је виђена са њим и на Супербоулу, али званичне потврде није било.
Изгледа да званичног оглашавања ријалити звијезде или шампиона Формуле 1 неће ни бити, међутим, довољно говори чињеница да се не крију на јавним мјестима.
Како пишу страни медији, пар је шетао кроз Токио држећи се за руке, заједно су обилазили радње, а друштво им је правила и њена сестра, Клои Кардашијан, преноси Супержена.
Wait — Lewis Hamilton out in Tokyo with Kim Kardashian and Khloé Kardashian‼️— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) March 22, 2026
The trio were spotted shopping, and Kim was literally holding onto Lewis’ arm🤭 pic.twitter.com/tXbiILIBo7
Ким је за ову прилику одабрала дугу, уску, сиву хаљину са рукавима и прорезом позади, наравно, у комбинацији са високим штиклама, док је Хамилтон био лежерно обучен и поздрављао успут фанове.
Гласине о њиховој вези су кренуле у фебруару, када се писало да су заједно отпутовали на романтичан одмор, а занимљиво је и да су прије свега овога били добри пријатељи. Мада, бивши муж Ким Кардашијан, озлоглашени репер Кање Вест, још раније је причао како Ким флертује са Хамилтоном, чак и док је била са Вестом у браку.
