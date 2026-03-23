Кум Зорице Брунцлик открио у каквом је стању пјевачица: ''Много је озбиљна ствар''

АТВ

23.03.2026

18:14



0
Кум Зорице Брунцлик открио у каквом је стању пјевачица: ''Много је озбиљна ствар''

Пјевач Хасан Дудић отворио је душу и говорио о тешком здравственом стању своје куме, Зорице Брунцлик, не кријући колико га је ова ситуација емотивно погодила.

Зорица је већ неко вријеме одсутна из јавности због здравствених проблема, а раније су медији ијда је пјевачица имала и двије операције, због чега није присуствовала ни снимањима музичког такмичења "Пинкове звезде".

Бројне колеге са естраде забринуте су за њено стање и надају се брзом опоравку, а међу њима је и Хасан, који не крије колико му је тешко.

- Ми смо кумови, Зорица је мог брата Шабана вјенчала. Нисам звао Кемиша, шта да стајем човјеку на муку. Чујем ја од пријатеља и фамилије, како је и шта је. Плакао сам бар десет пута, молим се стално да све буде како треба. Ма, литар крви бих дао само да Зорица буде добро. Много је озбиљна ствар... Она то није заслужила, ником ништа нажао није учинила, има душу као море - каже Хасан Дудић за Информер и додаје:

- Борила се са својом дјецом, никога није унесрећила и сад кад треба да ужива са својом дјецом, ето шта је снађе... Молим се Богу за њу као и за своју дјецу.

Дудић је истакао и велико поштовање према Зорици и њеном супругу, хармоникашу Мирољубу Аранђеловићу Кемишу, али није крио ни незадовољство дешавањима у поменутом такмичењу.

- Ставили су овог дегенерика Десигерицу, понавља само "бајо, бајо"... Он мени лично не смета, може син да ми буде. Али такво понашање према виртуозима као што су Кемиш и Босанац, па то је недопустиво. Организатори хоће њега због гледаности и млађе поблике, али да вријеђа такве људе који имају озбиљне каријере то је недопустиво - закључује Хасан.

Подсјетимо, Мирољуб Аранђеловић Кемиш преузео задатак своје супруге у "Пинковим звездама", а са њим на снимања долази и њихова ћерка Злата, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

