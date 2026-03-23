Болно обраћање Ведране Рудан: ''Двије године умирем, доктори су ми обећали брзу смрт''

23.03.2026
Књижевница Ведрана Рудан често кроз своје колумне открива како изгледа њена борба са опаком болешћу.
Иако прогнозе нису биле добре и она је често на одјељењу онкологије гдје прима терапију, не одустаје од борбе.
БиХ
Расту плате: Дом народа подржао измјене Закона
Ведрана Рудан у најновијој колумни пише о томе како су је већ прије двије године, када је и сазнала за риједак облик канцера, припремали на најгоре. Њену колумну преносимо у цјелости:
- Двије године умирем и ништа се не дешава. Доктори су ми обећали брзу смрт, укућани скривају колико им је доста. Лоши смо глумци.
Знам да је љутња вјештачка, жртва глумљена, а живота пун к****. Желиш да побјегнем, али немаш куда. Друга страна је добра и пристојна. Шта желиш? Шта желиш? Како могу да ти помогнем?
Ово питање не смијем да поставим јер би његова добра понуда ускоро могла да се претвори у мој хистеричан врисак. Нико овдје никоме не жели да помогне. Не смијеш да питаш, шта желиш, шта желиш јер ће те испитивати док не кренеш да урлаш. Ја ипак већ вриштим.
Занимљивости
Задатак излуђује хиљаде људи: Нетачни одговори се нижу
Шта је с њим очајно, те није брига као ни њега шта је с тобом. Ћутати? Гутати? Вриштати? Је ли ово рак или немогућност бијега? Да му понудиш прање суђа? То дуго траје. Зато га шаљем у ауто па по хљеб. Нека се задржи дуже.
Ово ће прочитати Мира, говорим Кати. Мислиш? Мислиш да је то то? Не знам. Рак ми је избрисао инстинкте. Донио је хљеб? Смијем се. Баш ме брига. Најтеже ми је враћати убоде који не боду него нервирају. Грозно је осјећати кривицу према некоме. Осјећаш само свраб и потребу да нестанеш.
Ја сам крива? Јааа? Нека ти буде. Ја сам крива, крива, крива. Пустимо лажну глуму, лажну причу, лажна нервозна препирања јединог који зна истину. Гдје су ми крила? Дај ми крила. Остала бих да смо они стари.
Овако… остајем иако смо они стари. Буљим у сто. У мене гледа фластер. Ружичасти морфијум на десном рамену - пише Ведрана у колумни.
Подсјетимо, Ведрана је прије годину и по дана открила да има рак, а онда је исти и оперисала. Како је тада говорила само 5 одсто људи може да се оперише.
Сцена
Трудна кћерка популарног пјевача
- Негде сам налетела да од првих симптома до смрти имаш чак три мјесеца да превариш мужа, разбаштиниш дјецу или љубавника пошаљеш у к***ц. И није неки рок. Само 5 одсто сретника може да се оперише. Та сам.
Најприје сам отишла у Свету Недељу у Радиоцхирургиу да ми рак спале прије операције. Спалили су ми рак и џеп јер нисам "ушла у квоту". Лежала сам у кревету, оперисана, остала сам без комада јетре и још неких комада - рекла је између осталог Ведрана након интервенције.
БиХ
Поново нису усвојене заштитне мјере, против били министри из реда Хрвата
Како је рекла у једној од посљедњих колумни, у свађи је са сином: "Одлучила сам, нећеш добити ни комадић куће", преноси Телеграф.рс.
