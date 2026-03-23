Расту плате: Дом народа подржао измјене Закона

Аутор:АТВ
23.03.2026
16:05
Коментари:0
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ у другом читању.
Овим измјенама и допунама Закона требало би да се отклони тренутно лош положај запослених у заједничким институцијама који су оштећени недоношењем буџета у уставним и законским роковима.
Закон је усвојен једногласно на данашњој сједници, а измјенама је предвиђено да се основица за обрачун плате примјењује од 1. јануара текуће године за ту годину.
Стога, надлежне институције ће обезбиједити ретроактивну исплату разлике у плати у року који не може бити дужи од 30 дана од дана усвајања буџета, уколико буџет за наредну фискалну годину не буде усвојен до 31. децембра текуће.
Усвојен је и амандман којим су од повећања плата изузети изабрани функционери, односно предсједавајући и замјеници предсједавајућих Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и њихови савјетници, предсједавајући радних комисија оба дома и предсједавајући клубова у Представничком дому и Дому народа, те посланици и делегати у Парламентарној скупштини.
Хроника
Изузети су и чланови Предсједништва БиХ, предсједавајући и замјеник предсједавајућег Савјета министара, министри и замјеници министара, шеф кабинета предсједавајућег Савјета министара, шеф кабинета чланова Предсједништва, шеф кабинета министра, савјетник предсједавајућег Савјета министара, савјетник члана Предсједништва, шеф кабинета замјеника министра, савјетник министра и савјетник замјеника министра.
Овај закон сада иде на усаглашавање јер је усвојен у различитим текстовима у Представничком и Дому народа. У комисију Дома народа за усаглашавање текста закона именовани су Ненад Вуковић, Зденко Ћосић и Џенан Ђонлагић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
39 мин0
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч0
БиХ
3 ч1
Најновије
Најчитаније
16
26
16
26
16
12
16
12
16
05
Тренутно на програму