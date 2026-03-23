Logo
Large banner

Расту плате: Дом народа подржао измјене Закона

Аутор:

АТВ

23.03.2026

16:05

Коментари:

0
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ у другом читању.

Овим измјенама и допунама Закона требало би да се отклони тренутно лош положај запослених у заједничким институцијама који су оштећени недоношењем буџета у уставним и законским роковима.

savjet ministara1

Закон је усвојен једногласно на данашњој сједници, а измјенама је предвиђено да се основица за обрачун плате примјењује од 1. јануара текуће године за ту годину.

Из повећања изузети изабрани функционери

Стога, надлежне институције ће обезбиједити ретроактивну исплату разлике у плати у року који не може бити дужи од 30 дана од дана усвајања буџета, уколико буџет за наредну фискалну годину не буде усвојен до 31. децембра текуће.

Усвојен је и амандман којим су од повећања плата изузети изабрани функционери, односно предсједавајући и замјеници предсједавајућих Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и њихови савјетници, предсједавајући радних комисија оба дома и предсједавајући клубова у Представничком дому и Дому народа, те посланици и делегати у Парламентарној скупштини.

Изузети су и чланови Предсједништва БиХ, предсједавајући и замјеник предсједавајућег Савјета министара, министри и замјеници министара, шеф кабинета предсједавајућег Савјета министара, шеф кабинета чланова Предсједништва, шеф кабинета министра, савјетник предсједавајућег Савјета министара, савјетник члана Предсједништва, шеф кабинета замјеника министра, савјетник министра и савјетник замјеника министра.

Овај закон сада иде на усаглашавање јер је усвојен у различитим текстовима у Представничком и Дому народа. У комисију Дома народа за усаглашавање текста закона именовани су Ненад Вуковић, Зденко Ћосић и Џенан Ђонлагић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

veće plate

povećanje plata

Дом народа

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

16

26

16

12

16

12

16

05

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner