Милић: ФБиХ наставља са дискриминацијом пензионера у Српској

СРНА

23.03.2026

14:53

Федерација БиХ наставља са дискриминацијом пензионера у Републици Српској, на шта указују посљедње измјене и допуне Закона о мировинском и инвалидском осигурању ФБиХ које су у примјени од почетка године, рекао је директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић.

Mилић је појаснио да су посљедњим измјенама и допунама закона поново дискриминисани пензионери Федералног завода који су корисници сразмјерне пензије, а живе у Републици Српској, јер право на намирење најниже пензије имају само пензионери који живе на подручју ФБиХ и Брчко дистрикта.

Изузетак су, додао је, повратници, што додатно потврђује на дјелу, тешку дискриминацију првенствено на националној, па и свакој другој основи.

Он је додао да је исти случај и са исплатом посмртнине за преминулог пензионера породици која је сносила трошкове сахране и једнократних помоћи на које немају право они који живе у Републици Српској.

Милић је нагласио да је директни кривац за дискриминацију Влада као предлагач, а потом и Парламент Федерације БиХ као доносилац закона којим је озакоњена до сада незабиљежена дискриминација у модерном свијету.

Он је додао да се тиме само показује крајњи циљ сулуде политике која је на дјелу у ФБиХ.

- Док се политика ФБиХ куне у демократију и равноправност, дотле сваким даном својим поступцима показују крајњи циљ који је све, само није демократија и равноправност свих грађана - оцијенио је Милић, који је и члан Главног одбора СНСД-а.

За разлику од ФБиХ, додао је, Република Српска не дијели кориснике права – пензионере Фонда за пензијско и инвалидско осигурање по било ком основу већ сви имају иста права у складу са законом.

Он је додао да је Влада Републике Српске увијек одлукама о једнократним исплатама помоћи обухватала све кориснике права без обзира на националност и вјерску припадност, пол и мјесто живљења.

Подсјетио је да је федерална Влада раније проблематику намирења на најнижу пензију и исплате посмртнине рјешавала правилником који је Уставни суд БиХ прогласио дискриминирајућим.

Закључио је да се према посљедњим измјенама и допунама закона о мировинском и инвалидском осигурању који је усвојио Парламент Федерације БиХ може судити да је Република Српска третирана као било која друга држава и да по њима као таква, није у саставу још увијек какве-такве БиХ.

