Ковачевић: Српска није против смањења акциза, али мора се радити према Уставу и закону

23.03.2026
13:25
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Радован Ковачевић рекао је да Република Српска није против смањена акциза, али неће одустати од принципа да је Република Српска на првом мјесту.
- Ми разумијемо ситуацију. Али у Сарајеву се могу доносити одлуке када то одлучи Бањалука. Да је неки хтио да стварно ријеши ово питање, позвао би Владу Републике Српске, како је предвиђено Уставом и законом. И онда би владе Српске и ФБиХ донијеле одређен мјере - навео је Ковачевић.
Истакао је да Влада Српске већ тражи рјешења за помоћ грађанима.
- БиХ нема владу, она има Савјет министара. Кључне одлуке доносе Влада Српска и Влада ФБиХ - навео је Ковачевић на сједници Дома народа.
Поручио да Српска неће дозволити да се ова ситуација искористи за централизацију БиХ. Ковачевић је навео да су акцизе на литар дизел-горива у Србији биле 1,23 КМ, а да су акцизе у Републици Српској, а самим тиме и БиХ 0,30 КМ и да су најмање у региону.
- Србија је смањила на 0,99 КМ и планира још једно смањење које ће ићи на 0,60 КМ. У Хрватској су акцизе на дизел-гориво 0,76 КМ, у Црној Гори 0,88 КМ и смањили су на 0,44 КМ и то је више него у Републици Српској и ФБиХ - рекао је Ковачевић.
Према његовим ријечима, Република Српска разматра да помогне грађанима тиме што ће се враћати 10 одсто акциза које се плате на гориво, за разлику од ФБиХ која нема воље да ријеши проблем и која доноси популистичке мјере.
Ковачевић је упитао делегата СДС-а Желимир Нешковић, који је тражио да се као друга тачка дода Приједлог закона о допуни Закона о акцизама БиХ, да ли уопште зна шта је предложио.
- Вас не интересује ни Устав ни уставна позиција Српске. Овдје предлажете да се Влада Српске не пита ништа. Ви сте предложили да Савјет министара добији још једну надлежност. Разумијем зашто је Сарајево за ово, али ми није јасно гдје сте се ви изгубили - рекао је Ковачевић
