Селак тражи одговоре од ОЕБС-а и Европске комисије: Сумње у рад Суда БиХ и ВСТС-а

АТВ

23.03.2026

12:45

Горан Селак
Министар правде Републике Српске Горан Селак затражио је јавно одговоре од и поводом, како је навео, озбиљних питања у вези са радом правосудних институција на нивоу БиХ.

Селак је у објави на друштвеној мрежи X указао на проблеме у функционисању , постављајући питање како је могуће да у предметима од интереса за грађане Републике Српске нема судија из Републике Српске.

Посебно је указао на предмет који се води против предсједника Републике Српске , нагласивши да у том случају ниједан од шест судија није из Републике Српске, те поставио питање да ли је злоупотријебљен CMS систем за додјелу предмета.

Он је такође довео у питање постојање и улогу евентуалне комисије која, како тврди, заобилази редовни систем додјеле предмета, уз питање зашто у њој нема представника Републике Српске.

Селак је изнио и сумње у равноправност у правосудном поступању, упитавши да ли се оптужнице потврђују искључиво против српског народа, као и гдје је заступљеност Републике Српске на руководећим позицијама у Суду БиХ.

Додатно, поставио је питање рада , наводећи да се стиче утисак да ова институција хитно реагује само у случајевима који се односе на судије и тужиоце из Републике Српске.

Он је подсјетио да су прошле седмице и поднијели дисциплинску пријаву ВСТС-у због поступања вијећа Суда БиХ у предмету „Чамил Рамић и остали“.

Према његовим наводима, у тим предметима присутне су „манипулације верзијама пресуда, политичке и измишљене квалификације, као и злонамјерна правдања злочина над Србима“.

Селак је указао да, упркос тим наводима, нема јавне реакције институција, наводећи да „ВСТС ћути, као и дисциплински тужилац“, те да изостаје званично изјашњавање.

На крају, он је поставио питање да ли је закон једнак за све или се, како је навео, „штити један политички наратив и по цијену кршења закона о кривичном поступку“, истичући да професионална и општа јавност очекују одговоре и једнако поступање.

Горан Селак

BiH

Прочитајте више

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Република Српска

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

3 д

4
Селак са новим одборницима

Градови и општине

Селаку се придружила три Ђокићева одборника

6 д

1
"Скандалозан потез ВСТС-а"

БиХ

"Скандалозан потез ВСТС-а"

1 седм

0
Горан Селак

Република Српска

Селак: Додик је предсједник СНСД-а и то ће тако да остане

1 седм

3

Више из рубрике

Почела хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду

БиХ

Почела хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду

2 ч

0
Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

БиХ

Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

2 ч

0
Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

БиХ

Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

16 ч

1
Блокирају ли политичке подјеле европски пут БиХ?

БиХ

Блокирају ли политичке подјеле европски пут БиХ?

18 ч

0

