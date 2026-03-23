Селак тражи одговоре од ОЕБС-а и Европске комисије: Сумње у рад Суда БиХ и ВСТС-а

Аутор:АТВ
23.03.2026
12:45
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак затражио је јавно одговоре од и поводом, како је навео, озбиљних питања у вези са радом правосудних институција на нивоу БиХ.
Селак је у објави на друштвеној мрежи X указао на проблеме у функционисању , постављајући питање како је могуће да у предметима од интереса за грађане Републике Српске нема судија из Републике Српске.
Посебно је указао на предмет који се води против предсједника Републике Српске , нагласивши да у том случају ниједан од шест судија није из Републике Српске, те поставио питање да ли је злоупотријебљен CMS систем за додјелу предмета.
Он је такође довео у питање постојање и улогу евентуалне комисије која, како тврди, заобилази редовни систем додјеле предмета, уз питање зашто у њој нема представника Републике Српске.
Селак је изнио и сумње у равноправност у правосудном поступању, упитавши да ли се оптужнице потврђују искључиво против српског народа, као и гдје је заступљеност Републике Српске на руководећим позицијама у Суду БиХ.
Додатно, поставио је питање рада , наводећи да се стиче утисак да ова институција хитно реагује само у случајевима који се односе на судије и тужиоце из Републике Српске.
Он је подсјетио да су прошле седмице и поднијели дисциплинску пријаву ВСТС-у због поступања вијећа Суда БиХ у предмету „Чамил Рамић и остали“.
Према његовим наводима, у тим предметима присутне су „манипулације верзијама пресуда, политичке и измишљене квалификације, као и злонамјерна правдања злочина над Србима“.
Селак је указао да, упркос тим наводима, нема јавне реакције институција, наводећи да „ВСТС ћути, као и дисциплински тужилац“, те да изостаје званично изјашњавање.
На крају, он је поставио питање да ли је закон једнак за све или се, како је навео, „штити један политички наратив и по цијену кршења закона о кривичном поступку“, истичући да професионална и општа јавност очекују одговоре и једнако поступање.
