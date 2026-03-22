Блокирају ли политичке подјеле европски пут БиХ?

Аутор:АТВ
22.03.2026
19:14
Коментари:0
Двије године након што је Европски савјет одобрило отварање приступних преговора с БиХ, бaш ce преговори и даље представљају кao приликa за јачање институција, владавине права и бoљег животног стандарда.
Ипак, умјесто очекиваног напретка и новог почетка, све више се чини да је та прилика поново на путу да буде пропуштена.
"Став Европске уније је јасан – желимо Босну и Херцеговину у Европској унији. Међутим, не можемо жељети чланство ове земљу више него што то желе домаће власти. Исто тако, морамо јасно нагласити да пропуштене прилике имају своју цијену. ЕУ истиче своју пуну подршку и помоћ на европском путу Босне и Херцеговине, али не може бити замјена за домаће лидерство", рекао је Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ и специјални представник ЕУ у БиХ.
Критику Европској унији упутио је Милорад Додик, дан након посјете Будимпешти и Виктору Орбану. Европска унија данас нема вриједности на којима је настала, она се бави цензуром, става је први човјек СНСД-а.
"Цензура која долази из Брисела је страшнија и подмуклија од комунистичке. То Европи руши ауторитет. Извјесност је веома важна ствар, а та извјесност је у ЕУ срушена. ЕУ покушава да се обрачунава са неистомишљеницама, покушава да намеће ставове државама, те дају енорман значај такозваним невладиним организацијама, чиме су упропастили политички амбијент", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
У Сарајеву као да неће или не желе да виде нову геополитичку реалност и стање у Европи. Тако Елмедин Конаковић након посјете Паризу упозорава Европу на наводни утицај Русије, како он каже, у срцу Европе. Због тога је позвао Брисел да искористи све алате да се позабави са Русима.
"Ја их позивам да схвате, ово је заиста један озбиљан апел, да њихово нечињење и коментари како се овђе три стране не могу договорити заправо њих чини слабијим и вјерујем да слаби њихову позицију у односима и са Русијом и са Америком и са другим великим играчима", рекао је Елмедин Конаковић, министар спољних послова у Савјету министара БиХ.
Елмедин Конаковић је лузер и не желим да коментаришем његове изјаве у којима од ЕУ тражи да се обрачунају са "руским снагама у БиХ", каже Додик.
"Он није никакав министар, али је користан. Корисни идиот. Он показује како БиХ не може да успије. Ако он сматра да на заједничкој функцији можете да промовишете само ставове своје политичке партије или свог народа не уважавајући друге народе и процедуре, заобилазећи Предсједништво БиХ, ви на најбољи начин рушите БиХ. Односи у БиХ никада нису били гори. Све иде ка томе да ће се све завршити мирним распадом", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Генерално око пута БиХ ка Европској унији на политичкој сцени међу политичарима постоји јавна тајна према којој нико не жели тај европски пут, али истовремено нико од њих не жели да испадне крив што БиХ стагнира, става је новинар Дејан Шајиновић.
" Политичари у БиХ би једноставно требали да и себи и јавности и Европској унији да отворено кажу да ли желе тај ЕУ пут, ако га желе да заиста раде на тим реформама, ако не желе да нико не губи вријеме и да признамо себи да кажемо шта је то наш циљ", рекао је Дејан Шајиновић, новинар „Независних новина“.
БиХ јесте у кризи, а то се управо најбоље види у причи и ставовима према европском путу биХ. Српска је одавно говорила да је кључ свега унутрашњи дијалог политичких актера унутар БиХ, али из Сарајева никада није било позитивних сигнала на те позиве. По свему судећи, неће их још дуго бити.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 ч0
БиХ
11 ч2
БиХ
1 д1
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму