Додик задовољан Конаковићем: Он је корисни идиот

Аутор:АТВ
22.03.2026
09:55
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже да је Елмедин Конаковић лузер и да не жели да коментарише његове изјаве у којима од ЕУ тражи да се обрачунају са "руским снагама у БиХ".
"Дуго не коментаришем тог лузера. Он није никакав министар, али је користан. Корисни идиот. Он показује како БиХ не може да успје. Ако он сматра да на заједничкој функцији можете да промовишете само ставове своје политичке партије или свог народа не уважавајући друге народе и процедуре, заобилазећи Предсједништво БиХ, ви на најбољи начин рушите БиХ. Односи у БиХ никада нису били гори. Све иде ка томе да ће се све завршити мирним распадом",. каже Додик и додаје:
"Дино Конаковић је најкориснији за то. Подржаћу га, он успјешно руши БиХ. Он је мајстор онога што ми мислимо да треба да буде. Он је добар муслимански шовиниста који све то гледа кроз ту призму. Они би командовали снагама у БиХ, командовали би НАТО. Шта ме брига како они живе у том ћумезу у Сарајеву. Ко напада Републику Српску он је за мене непријатељ и с њим се обрачунавам", рекао је Додик.
Он поручује да су у Сарајеву патолошки усмјерени ка томе да сруше српски народ и да га подреде.
"Без обзира на комодитет наших људи који сједе по кафићима и испијају кафу и мисле да је то највеће достигнуће у БиХ и нису спремни ни за интелектуалну борбу око свега тога, ја сам ипак изабрани човјек од своје партије да водим политику која је на темељима одбране Републике Српске", рекао је Додик у програму РТРС-а.
Он се осврнуо и на изјаве Дениса Бећировића да је БиХ за НАТО.
"Нисмо за НАТО, лаже. Преговарали смо, тамо пише да мјере не прејудицирају чланство. Да би приступили треба одлука. Нема те одлуке. Има неко писмо у којем стоји да смо спремни да радимо, то не значи ништа. Само НАТО каже да не прејудицира и каже да се договоре", поручује Додик.
Министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић по повратку из Париза одржао је конференцију за медије у којој је критиковао ЕУ и позвао их да искористе доступне алате да се обрачунају са "Русијом у срцу Европе".
"Европска унија има алате, има могућности, начине, од санкција до ОХР-а, до високог представника и његових овлашћења. Позивам господина Тонина Пицулу и све остале пријатеље БиХ да схвате да је ово тест за ЕУ, да ово није мјесто гдје неко неће или не жели или се три стране не договарају, него имате оне који хоће по налогу Москве. Ако ће пустити да по налогу Москве Додик и слични њему блокирају процес интеграције у ЕУ, Европска унија треба признати себи, рећи Украјинцима који тамо од њих чекају помоћ да је немоћна, да је Владимир Путин надмоћан и да немају алате да нам помогну да се овдје обрачунамо са Русима. Подсјећам да смо сличну интервенцију или тражили смо асистенцију овог ЕУФОР-а када су институције БиХ требале хапсити Додика и тада је ЕУ остала нијема. Позивам их да схвате, да њихово нечињење и коментари како се овдје три стране не могу договорити заправо њих чини слабијим", рекао је Конаковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму