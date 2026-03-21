Амиџић: Орбанова порука подршке потврда Додикове политичке непоколебљивости

Извор:

СРНА

21.03.2026

14:59

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић истакао је да је снажна порука подршке предсједника Владе Мађарске Виктора Орбана потврда политичке непоколебљивости Милорада Додика.

Виктор Орбан. Пријатељ Српске. Снажна порука подршке - потврда политичке непоколебљивости Милорада Додика - написао је Амиџић на друштвеној мрежи "Икс" поводом топле добродошлице коју је Орбан пожелио Додику на конференцији ЦПАЦ у Будимпешти.

Обраћајући се учесницима конференције, Орбан је Додика назвао својим пријатељем и истакао да заслужује посебну титулу због политичких притисака којима је изложен.

- Милорад Додик заслужује титулу највећег политички преживјелог – америчких санкција, њемачког изнуђивања и бошњачког малтретирања - рекао је Орбан.

