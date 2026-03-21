Додик најавио: Идем у САД, па у Москву на Дан побједе

АТВ

21.03.2026

13:52

Додик најавио: Идем у САД, па у Москву на Дан побједе
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Будимпешти да ће крајем априла боравити у Сједињеним Америчким Државама /САД/, гдје ће му у Чикагу бити уречена престижна награда за подршку демократији и слободи.

Додик је нагласио да ће посјета подразумијевати низ сусрета широм САД-а, што, како је навео, само још једном показује да је Република Српска препознатљива.

"Кад се вратим из САД-а одлазим у Русију, гдје ћу присуствовати паради поводом Дана побједе", рекао је Додик новинарима у Будимпешти гдје присуствује Конференције конзервативне политичке акције /CPAC/.

Додик је указао на ријечи премијера Мађарске Виктора Орбана да за њега и његову владе "не важе" захтјеви да се он политички уништи, те да је данас имао прилику да се у то увјери по третману који је имао.

"Све је као да се ради о предсједнику државе, од пратње, обезбјеђења, третмана. То само можете да доживите од пријатеља. Тако је и у Србији, Русији, Израелу и многим другим земљама. Тако да ће за пресудом те Сене /Узуновић/ једног дана вјероватно неко пустити воду у тоалету", рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

