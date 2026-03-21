Каква порука Орбана Додику: Ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се теби десило, хвала ти

Аутор:АТВ
21.03.2026
11:04
Коментари:4
Мађарски премијер Виктор Орбан поздравио је Милорада Додик на отварању конференције "CPAC Hungary" и захвалио му се што присуствује конференцији.
"Моји пријатељи, он истински заслужује титулу човјека који је преживио све. Америчке санкције, њемачка изнуда, бх. уцјена... Вјерујте ми, ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се њему десило, али он није. Хвала ти пуно Милораде што си данас међу нама", рекао је Орбан.
Додик је добио и велики аплауз учесника конференције.
Након уводног говора, мађарски премијер се још једном срдачно поздравио са Додиком.
