Каква порука Орбана Додику: Ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се теби десило, хвала ти

Аутор:

АТВ

21.03.2026

11:04

Коментари:

4
Фото: screenshot

Мађарски премијер Виктор Орбан поздравио је Милорада Додик на отварању конференције "CPAC Hungary" и захвалио му се што присуствује конференцији.

"Моји пријатељи, он истински заслужује титулу човјека који је преживио све. Америчке санкције, њемачка изнуда, бх. уцјена... Вјерујте ми, ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се њему десило, али он није. Хвала ти пуно Милораде што си данас међу нама", рекао је Орбан.

Додик добио аплауз
Додик је добио и велики аплауз учесника конференције.

Додик у Будимпешти
Додик Орбан

Република Српска

Додик са Орбаном уочи "CPAC Hungary"

атв мађарска

Република Српска

Поруке на "CPAC Hungary": АТВ Бањалука, "Косово је Србија", "Милорад Додик"

Након уводног говора, мађарски премијер се још једном срдачно поздравио са Додиком.

Поздрав Додика и Орбана
