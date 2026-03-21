Орбан: Терористички напад у Чешкој је упозорење

Извор:

Агенције

21.03.2026

10:13

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да терористички напад у Чешкој представља упозорење и изразио солидарност са чешким народом.

- Терористички напад у Чешкој Републици је упозорење. Заштитићемо Мађарску и безбједност мађарског народа и бићемо солидарни са премијером Андрејом Бабишем и чешким народом - објавио је Орбан на Иксу.

Он је додао да се тероризам појављује на неочекиваним мјестима усљед рата на Блиском истоку и да су зато појачане мјере заштите у мађарским постројењима намјенске индустрије.

Орбан је нагласио да ће починиоци терористичког напада у Чешкој бити одмах ухапшени уколико се затекну на територији Мађарске.

Чешка полиција је саопштила да истражује пожар у индустријском комплексу у Пардубицама као терористички напад.

Чешки новински веб-сајт "Актуалне" објавио је да је одговорност преузела неименована група која се противи производњи оружја за Израел.

Група је у саопштењу навела да је запалила кључни производни центар за израелско оружје у Пардубицама.

Чешка

Виктор Орбан

Коментари (0)
