Орбан: Терористички напад у Чешкој је упозорење

Извор:
Агенције
21.03.2026
10:13
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да терористички напад у Чешкој представља упозорење и изразио солидарност са чешким народом.
- Терористички напад у Чешкој Републици је упозорење. Заштитићемо Мађарску и безбједност мађарског народа и бићемо солидарни са премијером Андрејом Бабишем и чешким народом - објавио је Орбан на Иксу.
Он је додао да се тероризам појављује на неочекиваним мјестима усљед рата на Блиском истоку и да су зато појачане мјере заштите у мађарским постројењима намјенске индустрије.
The terrorist attack in the Czech Republic is a warning. We will protect Hungary and the safety of the Hungarian people, and stand in solidarity with Prime Minister @AndrejBabis and the Czech people. pic.twitter.com/zcYY7lTNpW— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 21, 2026
Орбан је нагласио да ће починиоци терористичког напада у Чешкој бити одмах ухапшени уколико се затекну на територији Мађарске.
Чешка полиција је саопштила да истражује пожар у индустријском комплексу у Пардубицама као терористички напад.
Чешки новински веб-сајт "Актуалне" објавио је да је одговорност преузела неименована група која се противи производњи оружја за Израел.
Група је у саопштењу навела да је запалила кључни производни центар за израелско оружје у Пардубицама.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму