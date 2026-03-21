Шок за Американце: Иран испалио балистичке ракете на базу "Дијего Гарсија" - ипак у домету?

Аутор:АТВ
21.03.2026
08:28
Коментари:0
Иран је испалио двије балистичке ракете на америчко-британску војну базу "Дијего Гарсија" у Индијском океану, јавила је новинска агенција Мехр.
Агенција наводи да је ово "значајан корак, који показује да је домет иранских ракета изнад онога што је непријатељ раније замишљао".
"Волстрит журнал" је раније пренио да је Иран лансирао двије балистичке ракете средњег домета према бази, али да је нису погодиле.
Дијего Гарсија (Diego Garcia) представља једну од најважнијих војних база на свијету, смјештену у централном дијелу Indian Ocean. Ријеч је о коралном атолу који припада архипелагу Чагос.
Дијего Гарсија се налази јужно од Индије и Шри Ланке, отприлике:
око 1.800 км јужно од Индије
око 3.500–3.800 км од обала Ирана (у зависности од тачке мјерења)
Ова удаљеност омогућава брз војни приступ Блиском истоку, Источној Африци и југоисточној Азији.
Острво је дио "British Indian Ocean Territory", што значи да формално припада Уједињеном Краљевству.
Међутим, на основу дугорочног споразума базу фактички користе и контролишу САД, Велика Британија је номинални суверен, али је америчка војска главни корисник.
Дијего Гарсија је кључна логистичка и оперативна база за америчке снаге. На њој се налазе:
База је коришћена у бројним војним операцијама, укључујући ратове у Ираку и Авганистану.
Иако није непосредно близу, удаљеност од око 3.500 км од Ирана омогућава:
Због тога се Дијего Гарсија често сматра једном од кључних тачака америчке војне стратегије према Блиском истоку.
Дијего Гарсија је једна од најважнијих војних база на свијету због свог положаја – довољно близу кризних жаришта попут Блиског истока, али истовремено се сматрало да је довољно удаљена да буде безбједна.
Да ли се ипак чини да је и њој безбједност угрожена?
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму