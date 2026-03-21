Шок за Американце: Иран испалио балистичке ракете на базу "Дијего Гарсија" - ипак у домету?

Аутор:

АТВ

21.03.2026

08:28

Шок за Американце: Иран испалио балистичке ракете на базу "Дијего Гарсија" - ипак у домету?
Фото: Google Maps

Иран је испалио двије балистичке ракете на америчко-британску војну базу "Дијего Гарсија" у Индијском океану, јавила је новинска агенција Мехр.

Агенција наводи да је ово "значајан корак, који показује да је домет иранских ракета изнад онога што је непријатељ раније замишљао".

"Волстрит журнал" је раније пренио да је Иран лансирао двије балистичке ракете средњег домета према бази, али да је нису погодиле.

Дијего Гарсија – стратешка војна база у срцу Индијског океана

Дијего Гарсија (Diego Garcia) представља једну од најважнијих војних база на свијету, смјештену у централном дијелу Indian Ocean. Ријеч је о коралном атолу који припада архипелагу Чагос.

Географски положај

Дијего Гарсија се налази јужно од Индије и Шри Ланке, отприлике:

око 1.800 км јужно од Индије

око 3.500–3.800 км од обала Ирана (у зависности од тачке мјерења)

Ова удаљеност омогућава брз војни приступ Блиском истоку, Источној Африци и југоисточној Азији.

Дијего Гарсија војна база
Дијего Гарсија војна база

Политички статус и контрола

Острво је дио "British Indian Ocean Territory", што значи да формално припада Уједињеном Краљевству.

Међутим, на основу дугорочног споразума базу фактички користе и контролишу САД, Велика Британија је номинални суверен, али је америчка војска главни корисник.

Војни значај

Дијего Гарсија је кључна логистичка и оперативна база за америчке снаге. На њој се налазе:

  • велика ваздухопловна писта за стратешке бомбардере
  • поморска база за ратне бродове и подморнице
  • складишта горива и војне опреме
  • сателитски и обавјештајни системи

База је коришћена у бројним војним операцијама, укључујући ратове у Ираку и Авганистану.

Стратешка улога у односу на Иран

Иако није непосредно близу, удаљеност од око 3.500 км од Ирана омогућава:

  • дјеловање стратешких бомбардера без потребе за базама у региону
  • брзу пројекцију војне силе у Персијском заливу
  • сигурну позадинску базу, ван домета већине краткодометних ракета

Због тога се Дијего Гарсија често сматра једном од кључних тачака америчке војне стратегије према Блиском истоку.

Дијего Гарсија је једна од најважнијих војних база на свијету због свог положаја – довољно близу кризних жаришта попут Блиског истока, али истовремено се сматрало да је довољно удаљена да буде безбједна.

Да ли се ипак чини да је и њој безбједност угрожена?

