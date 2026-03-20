Трамп шаље 2.500 маринаца у инвазију на кључно острво?

Аутор:АТВ
20.03.2026
12:59
Коментари:0
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа разматра војну операцију заузимања острва Харг како би приморала Иран да поново отвори Ормуски мореуз, док у регион већ пристижу амерички маринци.
Администрација Доналда Трумпа разматра ризичан војни потез како би приморала Иран да поново отвори Ормуски мореуз, једну од кључних свјетских енергетских артерија, сазнаје Axios из више извора.
Према тим наводима, Вашингтон не може окончати сукоб док Иран ограничава саобраћај кроз мореуз, док цијене енергије на глобалном тржишту расту.
У фокусу је острво Харг, преко којег се одвија око 90 одсто иранског извоза сирове нафте.
План би могао бити покренут тек након додатног слабљења иранских војних капацитета.
"Потребно је око мјесец дана додатних удара како би се ослабила одбрана, заузело острво и то искористило у преговорима", наводи извор упознат са плановима Бијеле куће.
Три маринске експедиционе јединице већ су на путу ка региону, а разматра се и слање додатних снага.
Високи званичник америчке администрације поручује:
"Предсједник жели да Ормуски мореуз буде отворен. Ако буде потребно заузети острво Харг – то ће се и десити. Ако одлучи да иде у обалну инвазију, и то је опција. Коначна одлука још није донесена".
Пензионисани контраадмирал Марк Монтогмери (Montgomery) упозорава да би таква операција могла имати ограничен ефекат.
"Ако заузмемо острво Харг, Иран може зауставити испоруке на другим локацијама. Не контролишемо њихову производњу нафте", рекао је.
Према његовом мишљењу, вјероватније је да ће САД наставити ваздушне ударе и обезбјеђивати пролаз танкерима, без копнене инвазије.
Америчка војска већ је извела масовне ваздушне ударе на циљеве на острву Харг, што се тумачи као упозорење Ирану и припрема за могуће наредне кораке.
"Можемо заузети острво кад год желимо. Уништили смо све осим цијеви", изјавио је Трумп.
Иако тврди да не шаље трупе, додао је:
"А да их шаљем, сигурно вам то не бих рекао".
Поред инвазије, разматра се и поморска блокада којом би се спријечио долазак танкера.
У дискусије су укључени и правни стручњаци Пентагона.
Према наводима Axiosa, у регион стиже око 2.500 маринаца, док су још двије јединице на путу.
Дио извора упозорава да би снаге могле бити ангажоване и за друге задатке, попут евакуације у случају додатне ескалације, преноси тпортал.
Trump said U.S. CENTCOM launched strikes that “obliterated every military target” on Iran’s Kharg Island.— Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 13, 2026
Trump emphasized that the U.S. deliberately avoided targeting the island’s extensive oil infrastructure, a key part of Iran’s economy. However, he warned that if Iran… pic.twitter.com/zMzUllkOP3
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
56
14
45
14
40
14
36
14
29
Тренутно на програму