Најмоћнији нарко-картел свијета добио недодирљивог вођу

Након убиства нарко-боса Немесија “Ел Менча” Осегере почетком марта, његов посинак рођен у Калифорнији почео је да преузима вођство Картела Халиско Нова генерација, рекли су мексички и амерички званичници.
Али то што се на челу мексичког нарко-картела сада, по свему судећи, налази амерички држављанин, могло би САД-у отежати посао сузбијања трговине дрогом.
41-годишњи Хуан Карлос Валенсија Гонзалес тако је сљедећи члан породице Валенсија из западног Мексика на челу организације познате по паравојним способностима и територијалним освајањима.
Америчке обавјештајне агенције сада би могле имати проблема у прикупљању личних података о Валенсији Гонзалесу због његовог мјеста рођења, а тиме би сарадња између мексичке предсједнице Клаудије Шеинбаум и Вашингтона могла упасти у додатне потешкоће, пише "The Wall Street Journal".
Савјети
За најљепше обојена васкршња јаја потребан вам је само купус
Наиме, према правилима за надзор Американаца у иностранству, САД мора добити одобрење државног тужиоца те увјерити тајни суд за надзор страних обавјештајних активности да Валенсија Гонзалес дјелује као “агент стране силе”, попут међународне терористичке групе. Иако се то може ријешити, потребне процедуре могле би успорити операције, а полицијски истражиоци могли би имати ограничена средства када раде са америчким држављанима јер Мексико не дозвољава спровођење операција на својој територији.
У елиминацији Ел Менча кључан је био надзор дроновима који је обавила Централна обавјештајна агенција. Мексичка војна обавјештајна служба идентификовала је мушкарца блиског једној Осегериној љубавници, који ју је одвео у Тапалпу, викенд-одредиште у западном Мексику, рекао је министар одбране Рикардо Тревиља.
На захтјев Мексика, ЦИА је поставила ненаоружани дрон Predator изнад комплекса у Тапалпи, гдје је забиљежено како мушкарац излази из возила и срдачно грли Осегерину љубавницу. Обавјештајци су закључили да је то морао бити сам Осегера - јер ко би се иначе усудио бити толико близак са дјевојком нарко-боса? У року од неколико сати мексичке специјалне снаге упале су у склониште и убиле Осегеру и осам његових тјелохранитеља.
Но држављанство Валенсије Гонзалеса могло би бити проблем ако Доналд Трамп спроведе своју намјеру о ликвидацији мексичких нарко-босова.
Савјети
За најљепше обојена васкршња јаја потребан вам је само купус
“Може ли влада убити америчког држављанина у иностранству или чак код куће без суђења ако га сматра пријетњом?”, пита се Стивен Кеш, бивши званичник ЦИА-е и савјетник у администрацији Џоа Бајдена.
За вријеме администрације Барака Обаме, напади дроновима ЦИА-е убили су неколико америчних држављана, укључујући Анвара ал-Авлакија, имама рођеног у Новом Мексику који је постао вођа јеменског огранка Ал-Каиде. Обамин правни тим тврдио је да је убиство било нужан чин самоодбране, јер је ал-Авлаки због своје оперативне улоге био легитиман војни циљ према америчком и међународном праву.
Приватно су званичници признали да су још двојица убијених Американаца, укључујући ал-Авлакијевог малољетног сина, страдали случајно. Тужба за незакониту смрт коју су поднијели рођаци одбачена је, уз образложење да би суд тиме непримјерено улазио у подручје извршне и војне стратегије.
Економија
Рате кредита вртоглаво расту: Ево за колико ће вам бити празнији џепови
Откако је Трампова администрација означила осам латиноамеричких криминалних група као терористичке организације, америчка војска убила је више од 150 особа које назива “нарко-терористима” на глисерима у Карибима и источном Пацифику. Организације за људска права тврде да је ријеч о вансудским егзекуцијама.
Предсједница Шеинбаум и високи мексички званичници одбили су предлоге о смртоносним војним акцијама САД-а на мексичком тлу, па САД засад није нападао бродове у територијалним водама Мексика.
Ипак, високи чланови Трампове администрације и даље врше притисак, истичући да је чак шест мексичких картела добило ознаку терористичких организација. Након таласа насиља који је услиједио након Осегерине смрти, Трамп је назвао Шеинбаум и понудио слање америчких снага за борбу против картела, али га је она одбила казавши како је мексичка војска брзо успоставила ред.
Градови и општине
Нова Болница у Требињу се већ исплатила: Спасен живот пацијенту
На представљању безбједносне иницијативе “Shield of the Americas” на Флориди, замјеник шефа особља Бијеле куће Стивен Милер изјавио је да “не постоји кривичноправно рјешење за проблем картела” те да се они могу поразити само војном силом, “као што смо се борили против Ал-Каиде и ИСИС-а”.
Мексички званичници тврде да је администрација Клаудије Шеинбаум сада на тачки без повратка. Овог љета у Гвадалахари ће се играти утакмице Свјетског првенства, у регији гдје картел има доминантан утицај.
“Кренули смо овим путем и нема повратка”, рекао је један званичник. “У супротном, могу нас све побити.”
Многи Мексиканци страховали су да ће борба за насљеђе унутар картела покренути нови талас насиља. Наиме, организација зарађује милијарде од кријумчарења кокаина, метамфетамина и фентанила према САД-у, али и од илегалне продаје горива и превара америчких пензионера путем туристичких аранжмана, па је јасно зашто јој многи желе бити на челу.
Ипак, сада се сматра да Валенсија Гонзалес има највећи легитимитет да преузме картел и спријечи његов распад, каже безбједносни аналитичар Едуардо Гереро. Најстарији Осегерин син, Рубен Осегера Гонзалес, није могао преузети вођство јер је прошле године осуђен на доживотни затвор у САД-у.
Занимљивости
Откривено шта значи кад млатите рукама док ходате
Војни брод ушао у туристичку меку, догађа се оно чега се сви плаше, понавља се ‘Чапо‘ сценарио!
Како би се очувало пословање картела, команданти ипак нису кренули у оспоравање Валенсијиног успона, а међу њима је био и Аудиас “Баштован” Флорес, за којим америчка агенција ДЕА нуди награду од 5 милиона долара.
Валенсија Гонзалес, познат и по надимцима “Baldy”, “Bimbo” и “R-3”, рођен је у Санта Ани у Калифорнији и за њим је такође расписана награда од 5 милиона долара. Може се рећи да је прави “племић” кад је у питању трговина дрогом јер му и отац и мајка долазе из тог миљеа. Његов отац Армандо Валенсија Корнелио био је оснивач картела Миленио, док је мајка Росалинда Гонзалес Валенсија била повезана са финансијским крилом картела познатим као “Куинис”.
Као и у другим мексичким криминалним породицама, попут синова “Ел Чапа” Гузмана, и овдје се власт преноси унутар породице. Валенсију Гонзалеса описују као изузетно насилног, но очекује се да ће покушати да се притаји како би избјегао пажњу америчких власти.
Картел Халиско познат је по војној обуци својих убица и одговоран је за смрт више од 100 државних званичника, укључујући бившег гувернера. Године 2015. чак су оборили војни хеликоптер. Прије шест година покушали су да убију тадашњег шефа безбједности Мексико Ситија Омара Гарсију Харфуча, испаливши више од 400 метака на његово возило. Преживио је и данас води борбу против организованог криминала.
Занимљивости
Откривено шта значи кад млатите рукама док ходате
У посљедњим годинама настало је више од двадесет “нарко-балада” које величају Валенсију Гонзалеса.
“Ако си на његовој доброј страни, јако је добар, али ако си на лошој - он је сам ђаво”, каже једна.
Друге пјесме упозоравају на могуће крваве сукобе:
“Када је шеф пао, почела је олуја… Празан пријесто доноси катастрофу.”
Становници Тапалпе свједоче да би се сваких неколико мјесеци појавиле колоне џипова са тамним стаклима, знак доласка нарко-босова. Интернет би тада често нестајао.
“Било је очигледно кад је био у граду”, рекао је један пензионер.
На улазу у имање гдје се Осегера скривао налази се велика гвоздена капија са мотивом два пијетла - његовим заштитним знаком. Трамо је и убијен након жестоког окршаја. Недалеко су пронађени спаљени аутомобили и трагови борбе. У кућама су остали разбацани предмети, док су чауре метака свједочиле о сукобу.
И поред свега, картели и даље имају подршку дијела локалног становништва.
“Чине више за људе него влада”, каже један радник, пише Јутарњи.хр.
