Ново лице м:тел ИПТВ-ја стиже на ваше екране

АТВ

АТВ

20.03.2026

11:52

м:тел ИПТВ
Фото: м:тел ПР

Од 25. марта почиње постепено увођење модернијег и интуитивнијег ТВ искуства.

Уз долазак још богатијег спортског садржаја, нових Арена Спорт канала и Евролиге, м:тел ИПТВ улази у нову еру. Већ од 25. марта почиње постепено увођење унапријеђене платформе, која доноси модерније, брже и интуитивније ТВ искуство.

Модеран дизајн који се лако користи

Нови интерфејс доноси савремен, анимиран дизајн, уз задржане препознатљиве елементе на које сте навикли. Навигација је поједностављена, а цјелокупно искуство инспирисано је водећим Смарт ТВ рјешењима, како бисте се снашли одмах, без додатног прилагођавања.

Садржај који долази до вас

Заборавите на дуго претраживање. Платформа вас интуитивно води до садржаја који желите да гледате: од актуелних филмова и серија до најгледанијих емисија. Нова епизода омиљене серије или препорука баш по вашем укусу дочекаће вас већ на почетном екрану.

Унапријеђени ТВ водич и персонализација

ТВ водич доноси јасан преглед свих канала, укључујући и оне на које тренутно нисте претплаћени, олакшавајући откривање нових садржаја. Уз додатне опције персонализације, ТВ искуство можете у потпуности прилагодити себи.

Паметни виџети за свакодневно гледање

Редизајнирани виџети омогућавају бржи приступ информацијама и додатним функцијама, чинећи свакодневно гледање телевизије још једноставнијим и угоднијим.

Од 25. марта, нови изглед м:тел ИПТВ платформе биће постепено увођен корисницима, како би прелазак протекао једноставно и без прекида у гледању омиљеног садржаја. За сва питања и додатне информације корисницима је на располагању бесплатан број 0800 50 000, доступан 24/7.

