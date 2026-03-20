Ново лице м:тел ИПТВ-ја стиже на ваше екране

20.03.2026
Од 25. марта почиње постепено увођење модернијег и интуитивнијег ТВ искуства.
Уз долазак још богатијег спортског садржаја, нових Арена Спорт канала и Евролиге, м:тел ИПТВ улази у нову еру. Већ од 25. марта почиње постепено увођење унапријеђене платформе, која доноси модерније, брже и интуитивније ТВ искуство.
Нови интерфејс доноси савремен, анимиран дизајн, уз задржане препознатљиве елементе на које сте навикли. Навигација је поједностављена, а цјелокупно искуство инспирисано је водећим Смарт ТВ рјешењима, како бисте се снашли одмах, без додатног прилагођавања.
Заборавите на дуго претраживање. Платформа вас интуитивно води до садржаја који желите да гледате: од актуелних филмова и серија до најгледанијих емисија. Нова епизода омиљене серије или препорука баш по вашем укусу дочекаће вас већ на почетном екрану.
ТВ водич доноси јасан преглед свих канала, укључујући и оне на које тренутно нисте претплаћени, олакшавајући откривање нових садржаја. Уз додатне опције персонализације, ТВ искуство можете у потпуности прилагодити себи.
Редизајнирани виџети омогућавају бржи приступ информацијама и додатним функцијама, чинећи свакодневно гледање телевизије још једноставнијим и угоднијим.
Од 25. марта, нови изглед м:тел ИПТВ платформе биће постепено увођен корисницима, како би прелазак протекао једноставно и без прекида у гледању омиљеног садржаја. За сва питања и додатне информације корисницима је на располагању бесплатан број 0800 50 000, доступан 24/7.
