Зашто је данас најмоћнији датум у години

20.03.2026
Овог петка, 20. марта, обиљежава се прољећна равнодневница – тренутак када свјетлост побјеђује таму и почиње нови циклус.
Према вјеровањима и астрологији, ријеч је о најмоћнијем дану у години, идеалном за "ресет", чишћење и доношење важних одлука.
Прољећна равнодневница, која се обиљежава данас на сјеверној хемисфери, означава почетак топлијег дијела године и симболичну побједу свјетлости над тамом. Уз буђење природе, вјерује се да долази и нова енергија која може донијети промјене у животу.
Астролог Аделина Панина истиче да овај дан представља снажан енергетски праг и прилику за нови почетак.
Према њеним ријечима, 20. март је најмоћнији датум у години јер означава почетак новог циклуса.
"Замислите Земљу како издише. Током зиме енергија је била у коријену, а данас избија на површину и покреће нови живот. Све што сада започнете има потенцијал за раст", објашњава Панина.
Додаје да је ово дан унутрашње искрености, када је важно суочити се са собом и јасно дефинисати шта желимо у наредном периоду.
Након зимске стагнације, многи ће осјетити налет енергије, а процеси који су раније стајали могли би се убрзати.
Једна од најважнијих ствари које би данас требало урадити јесте темељно чишћење простора.
То, према вјеровању, није само хигијена, већ и симболично ослобађање од негативне енергије.
Препоручује се да:
очистите дом и баците старе и поломљене ствари
средите ормаре и ријешите се онога што не користите
обавезно оперете прозоре како би у дом ушла нова свјетлост
Вјерује се да се на тај начин "избацују" проблеми и болести, а отвара простор за нешто ново.
Астролог савјетује да се дан започне рано, уз излазак сунца.
Окрените се према истоку и подигните руке како бисте, симболично, "примили" енергију и свјетлост.
Такође, овај дан је погодан за садњу биљака.
"Како сјеме расте, тако расте и ваша жеља. Важно је јасно изговорити намјеру", каже Панина.
Препоручује се и да запишете планове и циљеве, јер оно што се данас започне, према вјеровању, има већу шансу за успјех.
На прољећну равнодневницу важно је избјећи негативне емоције и сукобе.
Сматра се да:
свађе могу нарушити односе дугорочно
негативне мисли привлаче лоше догађаје
разговор о болестима и проблемима може их "појачати"
Због тога се савјетује да дан проведете у добром расположењу и фокусирате се на позитивне ствари.
Такође, не треба одбијати помоћ другима, јер се вјерује да дијељењем „отварамо простор за обиље“.
Дан би требало завршити мирно и уз захвалност.
Не мора то бити велика вечера – довољно је симболично обиљежити крај дана и захвалити се на свему што је прошло, али и дочекати ново раздобље.
"Будите отворени и усмјерите пажњу на оно што желите. Тада ће се ваш живот кретати у том правцу", поручује Панина, преноси Жена.рс.
