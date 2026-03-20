Муслимани обиљежавају Рамазански бајрам

20.03.2026
Муслимани у БиХ и широм свијета данас обиљежавају први дан Рамазанског бајрама који се слави три дана.
Централна бајрамска свечаност је у Гази Хусрев-беговој џамији у Сарајеву, гдје вјерску службу предводи поглавар Исламске заједнице у БиХ Хусеин Кавазовић.
Вјерска служба је почела у 6.29 часова.
И муслимани у Бањалуци окупили су се у Ферхадији на служби.
Рамазански бајрам је празник којим се обиљежава крај поста и означава крај мјесеца рамазана.
Први дан Бајрама, једног од два највећа муслиманска празника, проводи се у кругу породице, другог дана се обилазе гробља, а трећи дан је предвиђен за дружење с пријатељима и познаницима.
Званичници Српске упутили су честитке свим вјерницима исламске вјероисповијести у БиХ, уз жељу да Бајрам прославе у миру и радости, окружени породицом и пријатељима.
