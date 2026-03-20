Logo
Large banner

Муслимани обиљежавају Рамазански бајрам

Аутор:

АТВ

20.03.2026

08:22

Коментари:

0
Муслимани у БиХ и широм свијета данас обиљежавају први дан Рамазанског бајрама који се слави три дана.

Централна бајрамска свечаност је у Гази Хусрев-беговој џамији у Сарајеву, гдје вјерску службу предводи поглавар Исламске заједнице у БиХ Хусеин Кавазовић.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Најљепше вијести у Српској

Вјерска служба је почела у 6.29 часова.

И муслимани у Бањалуци окупили су се у Ферхадији на служби.

Рамазански бајрам је празник којим се обиљежава крај поста и означава крај мјесеца рамазана.

Први дан Бајрама, једног од два највећа муслиманска празника, проводи се у кругу породице, другог дана се обилазе гробља, а трећи дан је предвиђен за дружење с пријатељима и познаницима.

ILU-SLOVENIJA-130925

Регион

Велика акција полиције: Претреси на више локација, међу осумњиченима и градоначелник

Званичници Српске упутили су честитке свим вјерницима исламске вјероисповијести у БиХ, уз жељу да Бајрам прославе у миру и радости, окружени породицом и пријатељима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ramazanski bajram

Bajram

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner