Logo
Large banner

Славимо седам свештеномученика: Једна ствар доноси благослов

Извор:

Агенције

20.03.2026

07:11

Коментари:

0
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас славе Светих седам свештеномученика херсонских, а они су Василије, Јефрем, Евгеније, Елпидије, Агатодор, Етерије и Капитон.

Сви они су били епископи у Херсону у разна времена, и сви су пострадали (једини Етерије умрије мирно) од невјерника, било од Јевреја, или Грка, или Скита. Сви су они одлазили у те дивље стране као мисионари, слани од патријарха јерусалимског, да проносе свјетлост јеванђелску. Сви су били намучени и пострадали ради Исуса Христа.

Василије је васкрсао сина некога кнеза у Херсону, што је огорчило Јевреје, те су га оптужили. Био је везан за ноге и вучен улицама градским док душу није испустио. Јефрем је мачем посијечен. Евгеније, Елпидије и Агатодор су бијени штаповима и камењем док нису умрли. Етерије је живио у вријеме Константина Великог, те је у слободи и миру управљао Црквом, саградио велики храм у Херсону, и сконча мирно.

Када је посљедњи од њих, Капитон, био послан за епископа, потражише дивљи Скити од њега знак, па да вјерују. И предложише му сами да уђе у огњену пећ, па ако не изгори, они ће сви повјеровати у Христа. Са молитвом и надом на Бога, Капитон стави омофор архијерејски на себе и прекрстивши се уђе у зажарену пећ држећи и срце и мисли своје уздигнуте к Богу. И постоја у пламену око једнога сата, и без икакве повреде, ни на тијелу, ни на одијелу, изађе здрав.

Тада сви повикаше: "Један је Бог, Бог хришћански, велики и силни, који сачува служитеља свога у пећи огњеној!" И крсти се цио град и сва околина. О овоме чуду причало се много на Никејском сабору. А Капитону се деси да га на путу ухватише на ријеци Дњепру неки Скити и у ријеку утопише. Сви пострадаше почетком 4. вијека.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

светац

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

10

23

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

10

21

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

10

17

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

10

17

Најбоље фризуре са Оскара 2026: Како звијезде носе кратку косу и волумен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner