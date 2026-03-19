Ученици прикупили више од 8.000 марака за лијечење другарице Иване Ђурашиновић

19.03.2026
Савјет ученика Основне школе /ОШ/ "Вук Стефановић Караџић" из Добоја обезбиједио је 8.453 КМ у акцији за подршку у лијечењу ученице Иване Ђурашиновић.
Ђурашиновићева за кретање користи колица, а ускоро је очекује операција кука, док се опоравља од претходне хируршке интервенције на другом куку.
Директор ове школе Љубиша Благојевић рекао је Срни да су ученици данас уручили новац Ивани и да је поносан на иницијативу Савјета ученика и емпатију ђака, њихових родитеља, запослених у школи, као и на све хумане грађане који су се одазвали овој акцији.
Он је навео да трошкове саме операције сноси Фонд, али да породица треба обезбиједити износ за остале трошкове у припреми за операцију и у току рехабилитације, те одласке у здравствене установе у Бањалуци и Београду.
Благојевић је додао да је акција трајала од 9. до 16. марта и да је то једна у низу коју организује Савјет ученика. Он је подсјетио да су прошле године, у оквиру активности "Весели дан", прикупили више од 10.000 КМ за другара који се налазио у Турској на лијечењу од тумора.
Ивани Ђурашиновић из Добоја убрзо након рођења дијагностикована је спина бифида, урођени поремећај нервног система.
