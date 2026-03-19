Ученици прикупили више од 8.000 марака за лијечење другарице Иване Ђурашиновић

АТВ

19.03.2026

16:55

Ученици скупили помоћ за Ивану Ђурашиновић
Фото: Srna

Савјет ученика Основне школе /ОШ/ "Вук Стефановић Караџић" из Добоја обезбиједио је 8.453 КМ у акцији за подршку у лијечењу ученице Иване Ђурашиновић.

Ђурашиновићева за кретање користи колица, а ускоро је очекује операција кука, док се опоравља од претходне хируршке интервенције на другом куку.

Ученици данас уручили новац Ивани

Директор ове школе Љубиша Благојевић рекао је Срни да су ученици данас уручили новац Ивани и да је поносан на иницијативу Савјета ученика и емпатију ђака, њихових родитеља, запослених у школи, као и на све хумане грађане који су се одазвали овој акцији.

Он је навео да трошкове саме операције сноси Фонд, али да породица треба обезбиједити износ за остале трошкове у припреми за операцију и у току рехабилитације, те одласке у здравствене установе у Бањалуци и Београду.

Благојевић је додао да је акција трајала од 9. до 16. марта и да је то једна у низу коју организује Савјет ученика. Он је подсјетио да су прошле године, у оквиру активности "Весели дан", прикупили више од 10.000 КМ за другара који се налазио у Турској на лијечењу од тумора.

Ивани Ђурашиновић из Добоја убрзо након рођења дијагностикована је спина бифида, урођени поремећај нервног система.

