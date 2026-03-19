Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

19.03.2026

12:51

Са тржишта БиХ повучен је свјетлосни ланац "20 ЛЕД декоратив лајтс" поријеклом из Кине, јер постоји опасност од струјног удара и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о свјетлосном ланцу чији је бар код 8699188885541, а опасан је зато што је дужина напојног кабла између утикача и прве свјетиљке мања од минимално дозвољене, пренијела је Срна.

Овај производ представља опасност и због тога што је недозвољене класе изолације, није прописно означен, нису наведена неопходна упозорења, а није ни усклађен са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардом БАС ЕН 60598-2-20.

Потрошачима се савјетује да овај производ престану користити, те да га врате у трговину малопродаје или увознику.

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

