Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

19.03.2026
Са тржишта БиХ повучен је свјетлосни ланац "20 ЛЕД декоратив лајтс" поријеклом из Кине, јер постоји опасност од струјног удара и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Ријеч је о свјетлосном ланцу чији је бар код 8699188885541, а опасан је зато што је дужина напојног кабла између утикача и прве свјетиљке мања од минимално дозвољене, пренијела је Срна.
Овај производ представља опасност и због тога што је недозвољене класе изолације, није прописно означен, нису наведена неопходна упозорења, а није ни усклађен са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардом БАС ЕН 60598-2-20.
Потрошачима се савјетује да овај производ престану користити, те да га врате у трговину малопродаје или увознику.
