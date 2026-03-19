Logo
Large banner

Љекари упозоравају: Ова храна уништава панкреас

Аутор:

АТВ

19.03.2026

12:36

Коментари:

0
Љекари упозоравају: Ова храна уништава панкреас
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Панкреас је један од најважнијих органа у организму, али многи на његово здравље почну да обраћају пажњу тек када се појаве проблеми.

Љекари упозоравају да начин исхране има огроман утицај на његов рад, а савремени стил живота брза храна, слаткиши и прерађене намирнице – често га доводе до преоптерећења.

Овај орган има кључну улогу у варењу хране и регулацији шећера у крви. Панкреас производи ензиме који разграђују масти, протеине и угљене хидрате, као и хормон инсулин који контролише ниво глукозе. Када је стално изложен лошој исхрани, његов рад може ослабити, што повећава ризик од панкреатитиса и дијабетеса типа 2.

Љекари посебно упозоравају на неколико врста намирница које могу представљати проблем:

Храна богата рафинисаним шећерима – газирана пића, индустријски слаткиши и грицкалице често садрже велике количине скривеног шећера. Панкреас тада мора да лучи више инсулина, што дугорочно може довести до инсулинске резистенције.

Пржена и масна храна – помфрит, пржена пилетина и друга јела богата засићеним мастима оптерећују пробавни систем и могу повећати ризик од упале панкреаса.

Прерађено месо – кобасице, саламе и слични производи садрже много засићених масти и соли, што може додатно оптеретити метаболизам.

Транс масти – налазе се у многим индустријским производима попут кекса, маргарина и пецива и повезане су са већим ризиком од метаболичких поремећаја.

Стручњаци наглашавају да ни алкохол не треба занемарити, јер прекомјерна конзумација може изазвати оштећење панкреаса и довести до акутног панкреатитиса, преноси Најжена.

За очување здравља овог органа препоручује се исхрана богата воћем, поврћем, интегралним житарицама, рибом и орашастим плодовима. Уз то, важни су и редовна физичка активност, довољно течности и умјереност у исхрани.

Љекари подсјећају да симптоми попут бола у горњем делу стомака, надутости или проблема са варењем могу бити знак да панкреас не функционише како треба, због чега је важно реаговати на време и обратити пажњу на свакодневне навике.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

панкреас

Hrana

Коментари (0)
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

15

23

Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner