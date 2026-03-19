Љекари упозоравају: Ова храна уништава панкреас

Панкреас је један од најважнијих органа у организму, али многи на његово здравље почну да обраћају пажњу тек када се појаве проблеми.
Љекари упозоравају да начин исхране има огроман утицај на његов рад, а савремени стил живота брза храна, слаткиши и прерађене намирнице – често га доводе до преоптерећења.
Овај орган има кључну улогу у варењу хране и регулацији шећера у крви. Панкреас производи ензиме који разграђују масти, протеине и угљене хидрате, као и хормон инсулин који контролише ниво глукозе. Када је стално изложен лошој исхрани, његов рад може ослабити, што повећава ризик од панкреатитиса и дијабетеса типа 2.
Љекари посебно упозоравају на неколико врста намирница које могу представљати проблем:
Храна богата рафинисаним шећерима – газирана пића, индустријски слаткиши и грицкалице често садрже велике количине скривеног шећера. Панкреас тада мора да лучи више инсулина, што дугорочно може довести до инсулинске резистенције.
Пржена и масна храна – помфрит, пржена пилетина и друга јела богата засићеним мастима оптерећују пробавни систем и могу повећати ризик од упале панкреаса.
Прерађено месо – кобасице, саламе и слични производи садрже много засићених масти и соли, што може додатно оптеретити метаболизам.
Транс масти – налазе се у многим индустријским производима попут кекса, маргарина и пецива и повезане су са већим ризиком од метаболичких поремећаја.
Стручњаци наглашавају да ни алкохол не треба занемарити, јер прекомјерна конзумација може изазвати оштећење панкреаса и довести до акутног панкреатитиса, преноси Најжена.
За очување здравља овог органа препоручује се исхрана богата воћем, поврћем, интегралним житарицама, рибом и орашастим плодовима. Уз то, важни су и редовна физичка активност, довољно течности и умјереност у исхрани.
Љекари подсјећају да симптоми попут бола у горњем делу стомака, надутости или проблема са варењем могу бити знак да панкреас не функционише како треба, због чега је важно реаговати на време и обратити пажњу на свакодневне навике.
