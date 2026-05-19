Logo
Large banner

Савјет министара: Отварање новог граничног прелаза у Градишци без подршке Бошњака

Аутор:

АТВ
19.05.2026 13:19

Коментари:

0
Савјет министара: Отварање новог граничног прелаза у Градишци без подршке Бошњака

Хитна телефонска сједница Савјета министара БиХ закључена је, након што министри бошњачке националности нису подржали предложене закључке за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

Повод заказивању сједнице било је урушавање дијела моста у Градишци, због чега је важан гранични прелаз од јутрос затворен за саобраћај.

У складу с приједлогом закључака, Савјет министара БиХ требало је задужити Министарство безбједности БиХ да, хитно и без одлагања, подузме све потребне активности и мјере из своје надлежности ради привременог отварања граничног прелаза Градишка Нови Мост - Горња Варош, с циљем осигурања несметаног протока људи и робе.

Управа за индиректно опорезивање БиХ и Гранична полиција БиХ требали су добити задужења да, свака у оквиру својих надлежности, хитно подузму све потребне активности ради осигурања несметаног функционирања привременог граничног пријелаза, у циљу осигуравања потребних техничких, кадровских и других увјета за његово стављање у функцију.

Конаковић: Нећемо подржати привремено отварање новог прелаза у Градишци

Елмедин Конаковић раније је рекао како неће подржати привремено отварање новог прелаза.

"Бошњачки министри на данашњој хитној сједници Савјета министара БиХ, сазваној због пада дијела моста на граници са Хрватском у Градишци, неће подржати привремено отварање новог прелаза", потврдио је министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић.

Како је рекао, "Зијад Крњић, члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УО УИО) БиХ, је посљедица, а узрок овакве ситуације је Срђан Амиџић, министар финансија БиХ".

"Не пада нам на памет да подржимо притиске из РС. РС је у овом тренутку Федерацији БиХ дужна износ који је довољан за све породиљске накнаде у једној години", истакао је Конаковић за Вијести.ба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Градишка

Савјет министара БиХ

Пао мост Градишка

Зијад Крњић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зијад Крњић опет блокирао отварање новог граничног прелаза

БиХ

Зијад Крњић опет блокирао отварање новог граничног прелаза

4 ч

2
Конаковић: Нећемо подржати привремено отварање новог прелаза у Градишци

БиХ

Конаковић: Нећемо подржати привремено отварање новог прелаза у Градишци

4 ч

7
Тужилаштво БиХ: Нећемо проводити истрагу против Младена Филиповића

БиХ

Тужилаштво БиХ: Нећемо проводити истрагу против Младена Филиповића

4 ч

0
Шпирић: Конаковићева спољна политика божија казна за БиХ

БиХ

Шпирић: Конаковићева спољна политика божија казна за БиХ

4 ч

0

  • Најновије

17

43

Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner