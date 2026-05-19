Савјет министара: Отварање новог граничног прелаза у Градишци без подршке Бошњака

Аутор:АТВ
Коментари:0
Хитна телефонска сједница Савјета министара БиХ закључена је, након што министри бошњачке националности нису подржали предложене закључке за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
Повод заказивању сједнице било је урушавање дијела моста у Градишци, због чега је важан гранични прелаз од јутрос затворен за саобраћај.
У складу с приједлогом закључака, Савјет министара БиХ требало је задужити Министарство безбједности БиХ да, хитно и без одлагања, подузме све потребне активности и мјере из своје надлежности ради привременог отварања граничног прелаза Градишка Нови Мост - Горња Варош, с циљем осигурања несметаног протока људи и робе.
Управа за индиректно опорезивање БиХ и Гранична полиција БиХ требали су добити задужења да, свака у оквиру својих надлежности, хитно подузму све потребне активности ради осигурања несметаног функционирања привременог граничног пријелаза, у циљу осигуравања потребних техничких, кадровских и других увјета за његово стављање у функцију.
Елмедин Конаковић раније је рекао како неће подржати привремено отварање новог прелаза.
"Бошњачки министри на данашњој хитној сједници Савјета министара БиХ, сазваној због пада дијела моста на граници са Хрватском у Градишци, неће подржати привремено отварање новог прелаза", потврдио је министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић.
Како је рекао, "Зијад Крњић, члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УО УИО) БиХ, је посљедица, а узрок овакве ситуације је Срђан Амиџић, министар финансија БиХ".
"Не пада нам на памет да подржимо притиске из РС. РС је у овом тренутку Федерацији БиХ дужна износ који је довољан за све породиљске накнаде у једној години", истакао је Конаковић за Вијести.ба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму