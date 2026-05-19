Шпирић: Конаковићева спољна политика божија казна за БиХ

Аутор:

АТВ
19.05.2026 12:52

Фото: АТВ

Члан Колегијума Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да политичко Сарајево није схватило поруке са сједнице Савјета безбједности УН са које су САД јасно истакле да креирање процеса унутар БиХ морају бити плод домаћих лидера, а да је улога странаца консултативна и да спољна политика Елмедина Конаковића земљу води у пропаст.

Шпирић је рекао да понашање министра иностраних послова Елмедина Конаковића говори да БиХ нема будућност, преноси Срна.

"Имам осјећај да Конаковић то није схватио", рекао је Шпирић.

Шпирић је навео да политичко Сарајево још није за то да се БиХ прво избори за суверено одлучивање у институцијама, без ОХР-а, без високог представника и страних судија у Уставном суду.

"Овакво вођење спољне политике је Божија казна за БиХ", поручио је Шпирић.

Опозиција поку подржава Сарајево доживјеће пад на изборима

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић оцијенио је данас да ће сви који имају подршку политичког Сарајева на предстојећим општим изборима 4. октобра доживјети пад у Републици Српској.

"Политичко Сарајево, односно интегрално политичко Сарајево жели у једној колони да у политичком смислу јуриша на Бањалуку", рекао је Шпирић новинарима у Сарајеву.

Он је нагласио да би радо и опозиција из Републике Српске да се организује у једну колону, напомињући да су вођени мржњом према СНСД-у, а све што је вођено мржњом мора да пропадне.

Шпирић је додао да се /предсједник СДС-а/ Бранко Блануша понаша као нестраначки, Драшко Станивуковић /предсједник PSS-a / као свестраначки, а Небојша Вукановић /предсједник Листе за правду и ред/ као надстраначки.

"Не видим ту никакву будућост, али мислим да ће оцјену о њиховом понашању дати грађани на изборима 4. октобра и сви који имају подршку политичког Сарајева ће доживјети пад", навео је Шпирић.

