ПД ПС БиХ: Савјет министара у року од 30 дана поново размотри ситуацију у индустрији челика

19.05.2026 12:43

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је закључак Клуба СДА којим се се задужује Савјет министара да у року од 30 дана поново размотри актуелну ситуацију у индустрији челика у БиХ и у координацији са владама ентитета креира мјере из своје надлежности како би се сачувала производња и прерада челика и хиљаде радних мјеста у тој индустрији.

Због недостатка ентитетске већине на данашњој хитној сједници на усаглашавање је упућен закључак који је предложио предсједавајући Клуба СДП-а Саша Магазиновић.

У Магазиновићевом приједлогу наведено је да Представнички дом закључује да случај "Нове жељезаре" Зеница и "Нове Љубије" Приједор показује да се посљедице приватних пословних одлука не могу посматрати изоловано када угрожавају стратешку индустрију, радна мјеста, јавне приходе и привредну стабилност оба ентитета и БиХ.

- Због тога се задужују институције да хитно активирају расположиве мјере заштите домаће производње, а надлежне институције се позивају да испитају законитост пословања, повезана потраживања и финансијске трансакције између власника и повезаних друштава - истакнуто је у Магазиновићевом приједлогу закључка.

На усаглашавање су упућена и три закључка која је предложио посланик Мјешовитог клуба посланика Шемсудин Мехмедовић, такође због недостатка ентитетске већине.

Гласањем о предложеним закључцима завршена је данашња хитна сједница везана за захтјеве за увођење привремене заштитне мјере приликом увоза челика и производа од челика, преноси Срна.

