ПД ПС БиХ: Савјет министара у року од 30 дана поново размотри ситуацију у индустрији челика

Аутор:АТВ
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је закључак Клуба СДА којим се се задужује Савјет министара да у року од 30 дана поново размотри актуелну ситуацију у индустрији челика у БиХ и у координацији са владама ентитета креира мјере из своје надлежности како би се сачувала производња и прерада челика и хиљаде радних мјеста у тој индустрији.
Због недостатка ентитетске већине на данашњој хитној сједници на усаглашавање је упућен закључак који је предложио предсједавајући Клуба СДП-а Саша Магазиновић.
У Магазиновићевом приједлогу наведено је да Представнички дом закључује да случај "Нове жељезаре" Зеница и "Нове Љубије" Приједор показује да се посљедице приватних пословних одлука не могу посматрати изоловано када угрожавају стратешку индустрију, радна мјеста, јавне приходе и привредну стабилност оба ентитета и БиХ.
- Због тога се задужују институције да хитно активирају расположиве мјере заштите домаће производње, а надлежне институције се позивају да испитају законитост пословања, повезана потраживања и финансијске трансакције између власника и повезаних друштава - истакнуто је у Магазиновићевом приједлогу закључка.
На усаглашавање су упућена и три закључка која је предложио посланик Мјешовитог клуба посланика Шемсудин Мехмедовић, такође због недостатка ентитетске већине.
Гласањем о предложеним закључцима завршена је данашња хитна сједница везана за захтјеве за увођење привремене заштитне мјере приликом увоза челика и производа од челика, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 ч3
БиХ
6 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму